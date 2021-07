Discotheek Aspen Valley valt coronabrandhaard niet te verwijten

Discotheek Aspen Valley is volgens onderzoek van de gemeente Enschede niet schuldig aan de coronabrandhaard die op 26 juni ontstond. De toegangscontrole heeft niet gefaald. Waarschijnlijk was één persoon verantwoordelijk voor alle besmettingen, stelt de gemeente.

Tijdens het feest eind juni raakten 195 personen besmet. Mogelijk is dat aantal hoger, maar de GGD stopte met het bron- en contactonderzoek. Eerder liet een woordvoerder van het bedrijf al aan RTV Oost weten "er alles aan te hebben gedaan om de avond goed te laten verlopen".

Deltavariant

GGD-arts Sanne Mensink: "Op basis van alle onderzoeksgegevens vinden wij het waarschijnlijk dat er sprake is geweest van een zogeheten superspreader event. Dit houdt in dat er een buitengewoon groot aantal personen op één locatie is besmet. Er zijn sterke aanwijzingen dat één besmettelijk persoon aanwezig is geweest en deze besmettingen heeft veroorzaakt. Dit heeft kunnen ontstaan door een samenloop van omstandigheden."

We zijn blij met de conclusie van het onderzoek Tommy de Groot van Aspen Valley

"Belangrijke factoren die hebben bijgedragen zijn de oprukkende meer besmettelijke deltavariant, het gedrag van mensen in de horeca zoals luidkeels meezingen en hard praten, schreeuwen om boven muziek uit te komen en onvoldoende ventilatie van de binnenruimte", vervolgt Mensink.

'Toegangscontrole was goed'

Volgens de gemeente is de discotheek zorgvuldig te werk gegaan bij de toegangscontrole, ondanks dat meerdere jongeren RTV Oost hebben laten weten dat dit niet het geval was.

Bij het onderzoek is vastgesteld dat voorafgaand aan de opening een zorgvuldige procedure was uitgewerkt en op de avond zelf extra personeel is ingezet. "Er is niet vastgesteld dat de toegangscontrole bij Aspen Valley heeft gefaald. Ook heeft de gemeente Enschede van de GGD Twente vernomen dat de besmettelijke persoon in het bezit was van een geldig testbewijs. De landelijke discussie over de periode van veertig uur tussen testen en toegang en de commotie over 'Dansen met Janssen' hebben laten zien dat ook bij zorgvuldige toegangscontrole niet kan worden uitgesloten dat er een (onbewust) besmette bezoeker kan binnenkomen."

"We zijn blij dat dit de conclusie uit het onderzoek is", stelt Tommy de Groot van Aspen Valley. "Maar het is wel een dubbel gevoel. Het blijft een nare situatie."