Discotheek Aspen Valley blij met uitkomst onderzoek coronabrandhaard, "maar blijft vervelende situatie"

Eind juni raakten 195 personen besmet tijdens een feest in Aspen Valley. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Enschede, is dat de besmettingen waarschijnlijk door één persoon zijn veroorzaakt. Die had een geldig toegangsbewijs, de toegangscontrole heeft niet gefaald.

GGD-arts Sanne Mensink denkt dat er sprake is geweest van een superspreader event en dat de besmettingen hebben kunnen ontstaan door een samenloop van omstandigheden: (tekst gaat verder onder de video)

Tommy de Groot van Aspen Valley: "Dat is een hele belangrijke conclusie, vooral voor ons. De resultaten liegen er niet om. Voor ons is heel belangrijk dat de toegangscontrole niet gefaald heeft en dat ons in dat opzicht ook niets te verwijten valt."

Eerder meldden jongeren aan RTV Oost nog dat de controle niet goed zou werken. De Groot wil niet speculeren, maar het onderzoek wees uit dat dit niet het geval is. "Hoe die berichten de wereld in komen? Dat is altijd de vraag. Het is een stapavond en er komen zoveel mensen die het proberen. Maar dat is allemaal speculatie en daar wil ik niet te veel op ingaan."

Zo snel mogelijk open

Nu de conclusie is dat Aspen niets te verwijten valt, wil de discotheek zo snel mogelijk weer open. Echter, al snel na de versoepelingen van 26 juni besloot het demissionaire kabinet om de nachthoreca weer te sluiten wegens oplopende besmettingen. Wel bekijkt het bedrijf of de ventilatie mogelijk aangepast moet worden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat onvoldoende ventilatie van de binnenruimte mede hebben bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus, naast de deltavariant en het gedrag van mensen, zoals zingen en schreeuwen.

Bovendien kwam vandaag in het nieuws dat de norm waaraan horeca moet voldoen, mogelijk aangescherpt moet worden. Op dit moment moet een horecazaak eens in het uur worden geventileerd, terwijl dit volgens experts richting eens per tien minuten zou moeten. De Groot: "Dat is de vraag die nu speelt. We zullen er in ieder geval alles aan doen dat we alles zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Ook op dit punt. Als er verbeteringen nodig zijn, dan doen we dat."

Ook hoopt De Groot dat er kritisch gekeken wordt naar de protocollen rondom Testen voor Toegang. Het systeem blijkt niet waterdicht te zijn. "We durven er vanuit te gaan dat er nu ook gedegen onderzoek komt naar het protocol van Testen voor Toegang en dat daar de juiste maatregelen in worden genomen. Zijn verbeteringen nodig? Ja, anders was het nu niet nodig dat een deel van de horeca weer dicht is."