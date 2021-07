Kampen in de ban van James Bondachtige film: "Zoveel mogelijk mooie shots van de stad gebruikt"

De plannen voor de film ontstonden tijdens het jaarlijkse koehijsen in Kampen. De koe wordt normaal gesproken onder grote belangstelling in de top van de Nieuwe Toren gehesen, maar dat was door de coronamaatregelen niet mogelijk. "We deden dat daarom een beetje geheimzinnig met een filmpje", vertelt Hogenbrink. "Dat leek wel James Bond zei iemand."

Regisseur Julius Hartman en Hogenbrink hadden het door de pandemie toch rustig, dus besloten ze er een echte film van te maken: Code Kampen. "Toen zijn we maar gewoon begonnen met het maken van een James Bondachtige film in Kampen. Er hebben eigenlijk alleen maar Kampenaren ingespeeld, de meeste locaties waren in Kampen."

De opnames van deze actiefilm zette de binnenstad van Kampen afgelopen jaar op zijn kop. Nepschietpartijen zorgden er meerdere malen voor dat bezorgde burgers bij de politie aan de lijn hingen. "Kampen heeft wel heel veel status van vroeger uit, dus die James Bond stijl is wel gelukt", constateert Hogenbrink tevreden.

