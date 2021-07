Tantilly in Deventer wint Google Golden Pin Award, maar waarom?

De award is een erkenning voor ondernemers die tijdens de coronaperiode 'door creativiteit en de slimme inzet van digitale middelen' hun dienstverlening wisten te continueren, en goed scoorden in de reviews op Google. Tantilly haalde zelfs de maximale score van vijf sterren en dat is volgens Google een 'hele bijzondere prestatie'.

"We vroegen mensen een review achter te laten", vertelt eigenaresse Chantal van Haaren. Maar dat haar winkel in die reviews zo goed scoorde, is daarmee nog niet verklaard.

Zo probeerde Van Haaren met Tantilly ondanks dat de winkel gesloten was, persoonlijke aandacht te geven aan online-klanten: "Bijvoorbeeld door live pas-sessies te organiseren op Facebook en YouTube."

Foto's en filmpjes

Want een kledingstuk kan er op een foto in de webshop heel anders uitzien dan in het echt, zegt Van Haaren. "Dus we hebben geprobeerd met live pas-sessies en met filmpjes en foto's, te laten zien wat voor materiaal het is: hoe het valt, en wat je ermee kan doen. Daarvoor hebben we allemaal verschillende modellen voor de camera gezet. Van smal tot een vollere dame. Om te laten zien dat iets leuk voor iedereen is."

Van Haaren is trots op de erkenning. "Het wel echt waardering voor wat we doen, dus ik denk wel dat ik de award een mooi plek in de winkel ga geven."