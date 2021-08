Verloedering in Vollenhove doorn in het oog van inwoners: "Doet echt zeer"

Her en der in de straten van Vollenhove groeit het onkruid welig. Een groene waas hangt over de oudhollandse straatsteentjes. Op sommige plekken staat het onkruid soms tot een meter hoog. Inwoners klagen. Niet alleen in Vollenhove, maar ook in de andere kernen binnen de gemeente Steenwijkerland.

De Belangenvereniging Vollenhove schreef al klachtenbrieven naar de gemeente en datzelfde deden ook verschillende inwoners. Tot nu toe heeft die kritiek niet geleid tot verandering.

'Het doet me echt zeer'

Stadsgids Jan Wester maakt zich er inmiddels behoorlijk kwaad om. "Ik moet ervoor vechten om iets gedaan te krijgen en dat doet me zeer, echt zeer." Vrijwel dagelijks maakt hij een ronde door zijn stadje. Vandaag gidst hij een Duits stel dat in Vollenhove op vakantie is. Ook hen valt het op dat sommige straten er wel erg onverzorgd uit zien. "Het is een prachtig stadje, maar dat onkruid maakt het er hier niet mooier op", zegt een van de toeristen terloops.

Stoepranden vol met onkruid (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

'Het is een schande'

De tuinen van Marxveld zijn inmiddels al een tijdje gesloten. Nu het onderhoud achterblijft raakt de beplanting in de verdrukking van het onkruid. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de tuinen te onderhouden. Jaarlijks komen duizenden toeristen kijken naar de stijlvolle restanten van de adellijke bewoners uit vorige eeuwen. Maar de tuinen van Marxveld zijn allang niet meer het visitekaartje van de culturele historie.

"Ik krijg ook klachten uit Blokzijl bijvoorbeeld, we zijn hier in Veno duidelijk niet de enige met een probleem. Want voor mij is het echt een probleem", reageert stadsgids Wester. "Je kunt niet iets aan mensen laten zien wat er niet uit ziet. Dat wil je thuis ook niet als er visite komt. Dan moet het er gewoon even netjes uit zien."

Tijdens de wandeling door de historische straatjes wordt Wester verschillende keren aangeklampt. "Heel goed hoor, Jan, dat je je zo op stelt. Het is een schande hoe Veno er nu bij ligt." Een andere inwoner stelt: "Dit kan echt stukken beter, want er wordt nu gewoon helemaal niks aan gedaan. Een slechte zaak vind ik dat".

De verloedering van Vollenhove is het gesprek van de dag (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

Verwijt aan gemeentebestuur

De meeste inwoners die we tijdens de wandeling spreken, zeggen dat er best geld is voor onderhoud. "Maar dat steekt het gemeentebestuur liever in de stad Steenwijk. Ze hebben geen oog voor de kernen in het buitengebied."

Ook Jan Wester doet eraan mee. "Hier verderop moest een pleintje gerenoveerd worden. Ik stelde voor om te laten zien dat er ooit een stadsgracht liep, bijvoorbeeld door in dat deel blauwe steentjes te gebruiken. Maar dat kon allemaal niet. En wat doen ze in Steenwijk? Daar wordt een dure grote fontein aangelegd op het plein, daar kan het dus wel."

'Afvoerputjes op straat raken dicht gegroeid als het zo doorgaat' (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

Gemeente

Volgens Wester heeft de wethouder al eens aangegeven persoonlijk te komen kijken, maar daar kwam het tot nu toe niet van. "Zeg dan 'Jan ik kom bij je en laat me het zien'. Doe dat dan ook. Kijk eens daar. Kijk eens hier. Los het op."

De woordvoerder van de gemeente Steenwijkerland kent de klachten, maar kan niet inhoudelijk reageren. De betrokken ambtenaar is met vakantie en pas als hij terug is kan de gemeente het onderhoudsplan onder de loep nemen.