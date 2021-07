Miraculeus goud BMX'er Kimmann: "Snap er nog steeds geen fluit van hoe dit kan"

"Ik was zo goed in vorm, maar na die botsing; ik wist het even niet meer", begint hij zijn verhaal tegen de NOS vol ongeloof.

Pijnstillers

"Na de training had ik weer pijnstillers gepakt en die sloegen heel slecht op mijn maag”, vervolgt de kersverse olympisch kampioen zijn verhaal. "Ik had echt buikkramp, dus toen de eerste race 45 minuten werd uitgesteld, kwam me dat wel goed uit. De halve finales gingen goed. Het was afzien, maar het ging goed. En toen stond ik in de finale.

Niek Kimmann greep al vroeg de leiding in de finale (Foto: ANP)

Finale

In de eindstrijd bleek Kimmann te kunnen vliegen. Al vanaf de start greep hij de leiding. "Toen ik op het startdeck stond, dacht ik: om mij heen is zoveel poespas. Dat moet je gewoon even uitschakelen en als het hek naar beneden gaat hard trappen. Toen kwam ik de eerste bocht uit en ik dacht: wat gebeurt me hier? Maar ik was zo gaar de laatste dagen, dat ik telkens bang was dat ik ingehaald zou worden. En toen kwam ik over de lijn, en ja: tsjonge, ik snap er nog steeds geen fluit van hoe dit allemaal kan.”