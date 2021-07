Olympisch goud ultieme bekroning van wonderlijke reis BMX'er Kimmann

Ook in de route naar de Spelen in Tokio koos Kimmann niet voor het geëffende pad. Verandering van spijs doet eten. En dus besloot hij zijn favoriete boerenkool achter te laten voor het Zwitserse leven om te trainen met de internationale concurrenten op de baan van de UCI. Topsportcentrum Papendal in Arnhem werd zeven maanden voor de olympiade de rug toegekeerd voor de bergen van Aigle. En hij kiest ook nog eens voor een andere versnelling. "Ik had letterlijk en figuurlijk even frisse lucht nodig", zei hij hierover.

Kimmann tijdens zijn voorbereiding in aanloop naar de Spelen in Tokio (Foto: ANP)

Boerderij

Ver voor Papendal begon de carrière van Kimmann op de kleine fiets op de boerderij van zijn ouders in Lutten. Daar bouwde zijn vader een eigen BMX-baan voor Niek en zijn broertje Justin, die eveneens vaardig is op de BMX. Laatstgenoemde werd in 2014 Europees kampioen in zijn leeftijdsklasse. In datzelfde jaar gaat de mondiale titel bij de junioren naar Niek.

Moeite na wereldtitel

De echte doorbraak voor Kimmann volgt een jaar later. Dan pakt hij als debutant bij de senioren goud op het WK-circuit in het Belgische Zolder. Daarna volgen er jaren van leemte en twijfels.

"Wereldkampioen, dat was waar ik het voor deed. Waar ik voor leef", zei Kimmann hier ooit over in een gesprek met De Stentor. "Maar een dag later was het alsof er niets was gebeurd. Ik voelde me niet beter dan de week ervoor, niet anders. Ik was nog steeds Niek Kimmann, geboren in Lutten, opgegroeid op de boerderij van mijn ouders. Niets meer en niets minder. Ik heb daar gek genoeg heel veel moeite mee gehad.”

Ondanks alle tegenslag liet hij iedereen achter zich in Tokio (Foto: ANP)

Van Gorkom

Na de magere jaren 2016 en 2017 volgen er weer wereldbekerzeges en de Europese titel in 2019, maar er is ook veel tegenwind voor Kimmann. Hij twijfelt om te stoppen na het ongeluk van zijn goede vriend Jelle van Gorkom, begin 2018 op de baan van Papendal. Van Gorkom lag lange tijd in coma, nadat hij hard ten val was gekomen door een ketting onderaan de startheuvel. Deze was niet verwijderd voor de training. Het gevaar op zware blessures en harde valpartijen is nooit ver weg in deze sport, beseft Kimmann als geen ander.

Botsing official

Met dat gegeven wordt hij in Tokio zelf ook keihard geconfronteerd. In nota bene de verkenning knalt hij maandag vol op een official, die slaapdronken over het parcours struint. De olympische droom voor Kimmann lijkt in duigen te vallen na de diagnose: een scheurtje in de knieschijf. Tranen van ongeloof, pijn en verdriet. Maar dan weet hij zich gesteund door zijn broertje Justin en kwalificeert hij zich op een cocktail van adrenaline en pijnstillers toch voor de halve finales.

Een stralende Kimmann na zijn gouden finale (Foto: ANP)



GOUD

In de eindstrijd schrijft hij vermoedelijk het laatste hoofdstuk van zijn jongensboek. Hij vliegt over het technische parcours en bekroont zijn prachtige loopbaan. Onverstoorbaar ondanks de vermoeidheid en de pijn in zijn knie komt hij als eerste over de meet. Een gouden bekroning voor alle Nederlandse BMX'ers, zegt hij. Eentje ook vol ongeloof. "Ik snap er geen fluit van", zegt hij tot besluit voor de camera van de NOS om aan te geven dat hij zijn familie graag even wil bellen. Zij die mede aan de basis hebben gestaan van het gouden sluitstuk van zijn glorieuze loopbaan op de BMX, die begon op de boerderij in Lutten. En nu wacht voor Kimmann mogelijk een ongewis avontuur. Wellicht gaat hij nog door op de BMX, maar hij wil eveneens reizen door Amerika en wellicht de overstap maken naar het baanwielrennen. Dan start de jacht naar nieuw olympisch goud in een onbekende discipline. Maar zeg tegen Niek Kimmann na deze week niet dat iets onmogelijk is.