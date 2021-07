Schip met zeer giftige lading ligt stil in Zwolle: "Levensgevaarlijk"

In Zwolle is een binnenvaartschip met een levensgevaarlijk giftige lading stilgelegd. Het gaat om graan met een middel dat ontsmet en ongedierte voorkomt. Wat er met het schip gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Het gaat om het schip 'Imatra', dat stil ligt aan de Botterweg, vlakbij de sluis. De lading kan niet zomaar gelost worden, want dat is levensgevaarlijk. De schippers wisten niet dat hun lading zo gevaarlijk was. Zij zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht en kwamen met de schrik vrij. De lading graan komt uit Polen en is in Nederland op drie schepen geladen. Een daarvan ligt nu in Zwolle, de andere twee in Utrecht en Veghel.

"In Utrecht heeft een schipper de stoffen gemeten", zegt Sunniva Fluitsma, woordvoerder van de Algemeene Schippers Vereeniging. "Daarbij werd duidelijk dat er een zeer hoge concentratie fosfine aan boord was. De hoeveelheid was honderden keren meer dan acceptabel is. Het was levensgevaarlijk." Daarop werden de schepen in Zwolle en Veghel gewaarschuwd en stilgelegd.

'Extreem hoog'

De giftige stof is al gevaarlijk op het moment dat er een concentratie van 0,2 ppm* gemeten wordt. Bij 0,5 ppm is de stof zeer gevaarlijk. De metingen in Zwolle, Utrecht en Veghel wezen uit dat er sprake is van een concentratie van 300 a 400 ppm. Doordat de stof zich in het ruim bevindt en niet in de woning van het schip, zijn alle opvarenden met de schrik vrij gekomen.

* Parts per million, oftewel delen per miljoen, is een maat voor concentratie. Een concentratie van 1 ppm geeft aan dat er één deel van een product is op een totaal van een miljoen delen, meestal uitgedrukt in massa. Eén ppm is duizend keer zo klein als één promille.

Niet eerste keer

Volgens Fluitsma is het niet de eerste keer dat zo'n situatie zich voordoet. "Twee jaar geleden was het ook raak met een giftige lading op een binnenvaartschip. Toen zijn twee mensen met de ambulance afgevoerd en bijna overleden. Eén vrouw belandde op de intensive care en lag wekenlang in coma." Bij dit incident ging het overigens om een concentratie van 140 ppm, nog niet de helft van de huidige concentratie in Zwolle.

De Algemeene Schippers Vereeniging heeft volgens Fluitsma daarop actie ondernomen. "We zijn naar de politiek gestapt en er zijn Kamervragen gesteld. Daarop zijn ook moties aangenomen om de werkwijze op de schop te nemen. Het protocol is aangepast in havens. Maar dat gaat om laden in zeehavens, niet in binnenvaarthavens. Dus er moet nog steeds veel veranderen. Dit moet echt stoppen."

'Kan weken duren'

De concentratie van de stof aan boord zal vanaf nu regelmatig gemeten worden. "Die gaat na verloop van tijd dalen", zegt Fluitsma. "Hoe lang het precies duurt voordat de concentratie laag genoeg is, is afwachten. Dat hangt ook van de weersomstandigheden af. Maar het zou zomaar weken kunnen duren."