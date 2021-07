Onderzoeker CoronaCheck-app: "Onwaarschijnlijk dat één iemand schuldig is aan coronabrandhaard Aspen Valley"

Het is onwaarschijnlijk dat één persoon verantwoordelijk is geweest voor de coronabrandhaard in discotheek Aspen Valley in Enschede, eind juni. Dat stelt Joris van Hoof, onderzoeker aan de Universiteit Twente en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de CoronaCheck-app. "Ik denk niet dat het één jongen of één meisje is geweest. Daar geloof ik niet in."

De gemeente Enschede en de GGD Twente concludeerden gisteren dat 'waarschijnlijk één persoon verantwoordelijk was voor alle besmettingen'. Die conclusie komt voor universitair onderzoeker Joris van Hoof als een verrassing; hij vermoedt dat er wel degelijk gesjoemeld is met toegangsbewijzen.

'Er ging veel fout'

Van Hoof doet zijn uitspraken niet zomaar; hij is al maandenlang nauw betrokken bij de CoronaCheck-app, waarin mensen hun negatieve testbewijs moeten tonen om ergens toegang te krijgen. Samen met andere Nederlandse universiteiten doet hij voor het ministerie van Volksgezondheid onderzoek naar de naleving van het Testen voor Toegang-systeem. Zijn conclusie: al vanaf de invoering zaten er gaten in het systeem.

"Mensen die normaal aan de deur alleen je kaartje hoefden te controleren, moesten nu een complete gezondheidscheck doen. Daar waren ze veelal onbekend mee en daardoor ging er veel fout", zegt Van Hoof, die met zijn collega-onderzoekers zijn zorgen al voor de heropening van de nachtclubs deelde met het ministerie.

Onder leiding van Joris van Hoof werd tussen maart en mei al een aantal publieksevenementen, waaronder de Enschede Marathon, bezocht door een mystery guest. Slechts in twee van de veertien gevallen was de controle waterdicht en kwam de mystery guest binnen na het tonen van een correct testbewijs én een geldige identiteitskaart.

Boel ontploft

In de twee weken dat het nachtleven weer open mocht 'ontplofte de boel', aldus Van Hoof. "De zogenoemde natte horeca is een groot probleem geweest. Op allerlei plekken in het land zagen we dat er in die twee weken bij de nachthoreca maar weinig mensen stonden te controleren en dat er veel gesjoemeld werd met de toegangstesten."

Bij RTV Oost meldden zich meerdere jongeren die aangaven dat de toegangscontrole bij Aspen Valley tekortschoot. "Ik heb die verhalen ook gelezen in de media", zegt Van Hoof. "Het is een veel logischer scenario dat er veel meer jongeren, al dan niet bewust, besmet binnen zijn gekomen en dat er gefraudeerd is met toegangstesten. Volgens mij heeft niemand er op toegezien dat de toegangscontrole op orde was."

Van Hoof deed aan de UT tal van onderzoeken naar de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen. "Er zijn altijd mensen die misbruik maken van het systeem. Dat is ook gebleken uit onze ethische onderzoeken naar Testen voor Toegang."

Superspreader

De GGD trekt de conclusie dat er één superspreader is geweest bij Aspen Valley. Dat doet ze aan de hand van een genetische code van de virusvariant. Van Hoof is kritisch op die conclusie. "Het hoeft niet zo te zijn dat één variant van één persoon komt. Het kan ook van een vriendengroep komen, die samen al eerder besmet is geraakt. Dat kun je niet uitsluiten op basis van de informatie die de GGD nu gepubliceerd heeft, ook omdat een aantal mensen niet mee wilde werken aan het onderzoek."

Reacties

Aspen Valley noemde de conclusie van de GGD gisteren 'heel belangrijk'. "De resultaten liegen er niet om. Voor ons is heel belangrijk dat de toegangscontrole niet gefaald heeft en dat ons in dat opzicht ook niets te verwijten valt."

De gemeente Enschede heeft vertrouwen in het onderzoek en noemt de conclusie van de GGD bij monde van een woordvoerder "plausibel". Over de beweringen dat er veel misging met de controle bij de ingang zegt de woordvoerder dat er op de bewuste uitgaansavond "enige tijd handhavers aanwezig waren die niets hebben gezien dat niet kon."