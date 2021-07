Huurdeal afgerond: Osasuna-spits Marc Cardona speelt komend seizoen voor Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft komend seizoen definitief de beschikking over spits Marc Cardona, die voor de doelpunten moet gaan zorgen bij de Deventer promovendus. De 26-jarige Spaanse aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van Osasuna.

De geboren Catalaan stond voor zijn komst naar Osasuna drie jaar onder contract bij zijn jeugdliefde FC Barcelona, waar hij samenspeelde met zijn idool Lionel Messi. In twee seizoenen bij Barcelona B scoorde Cardona 24 officiële doelpunten, waarna hij bij Eibar en Osasuna uitkwam in LaLiga.

Andere voetbalcultuur

“Voor mijn ervaring is het goed om een keer in een andere voetbalcultuur te spelen”, zegt Cardona over zijn overstap naar Go Ahead Eagles. “Met Osasuna heb ik eerder in Nederland tegen NEC en De Graafschap gespeeld tijdens de voorbereiding op een nieuw seizoen."

Familie

"Het spreekt mij erg aan dat Go Ahead Eagles een familiaire club is" vervolgt hij. "Mooi stadion ook, echt Engels. In tegenstelling tot de Spaanse fans zullen veel Nederlandse supporters mij nog niet kennen. Daardoor kan ik vrijuit voetballen en wil ik dit seizoen gaan verrassen. Door Go Ahead Eagles te helpen om in de Eredivisie te blijven, wil ik ook in Nederland mijn naam vestigen.”