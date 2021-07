Vader gaat door het dak bij winst 'gouden' Niek Kimmann: "Ik werd gek"

De BMX'er uit Lutten won de finalerace afgelopen nacht soeverein, ondanks het scheurtje in zijn knieschijf door het bizarre ongeluk met een official eerder deze week. "Ik zag die video van het ongeluk en dacht ‘shit’. Maar Niek gaat nog harder vechten als het hem tegenzit", typeert vader Richard zijn zoon.

'Magisch'

De finale werd in huize Kimmann samen met vrienden en familie gekeken onder het genot van koffie en wat drankjes. "Dat was beregezellig. Niek begon de finale aan de buitenkant, zijn favoriete startplek. Hij dook mooi als eerste de bocht in en bouwde die voorsprong uit. Op een gegeven moment dacht ik: dit is klaar. Toen ging ik door het dak hoor, toen werd ik gek. Ik vloog iedereen om de nek. Dat is echt bizar", beschrijft hij het moment.

Niek heeft bijna alles al gewonnen, maar een gouden Olympische medaille ontbrak nog aan de prijzenkast. "Het deelnemersveld is hetzelfde als bij het WK, maar bij de Olympische Spelen hangt er toch iets magisch in de lucht. Het is iets unieks wat Niek heeft neergezet, vooral na die val… Dan is het een monsterzege."

Verhaal achter de plak

Zoals zo vaak schuilt er ook achter deze gouden medaille een verhaal. Goede vriend en ploeggenoot Jelle van Gorkom kreeg een zwaar ongeluk tijdens een training in 2018, hij reed met 60 kilometer per uur tegen een veiligheidsketting. Niek zag hoe Jelle zwaargewond raakte. Het betekende het einde voor de BMX-carrière van zijn vriend en dat maakte veel indruk.

“Niek was daar bij en dat heeft hem heel erg aangegrepen en extra op scherp gezet. Sindsdien heeft hij elf wereldbekerzeges aaneengeregen en heeft hij mentaal grote stappen gemaakt. Ook omdat hij naar Zwitserland is verhuisd. Op het complex in Papendal was alles prima voor elkaar, maar Niek had na negen jaar een andere omgeving nodig. Zwitserland heeft hem goed gedaan, dat zie ik."

Niek Kimmann na het behalen van de gouden plak (Foto: Orange Pictures)

'Geen deuk in een pakje boter'

Toen Niek op zijn zevende begon met BMX'en had Richard zich niet kunnen voorstellen dat hij een medaillewinnaar in de dop aan het werk zag. "Een vriendje nam hem mee naar het BMX'en. Zijn vriendje stopte, maar Niek ging door. Hij fietste nog geen deuk in een pakje boter."

Al die trainingsuurtjes in de tuin en de talloze autoritten naar wedstrijden hebben dus toch tot die gouden plak geleid. Daarom kan Richard maar één ding concluderen. "Hier zit een gelukkige vader."