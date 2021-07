Kringloop Ootmarsum steunt slachtoffers watersnood in Limburg: "Beter doel is er op dit moment niet"

"Dan zie je gewoon de spullen wegdrijven in een modderstroom, dat is verschrikkelijk." Demi Klaassen van Stichting Kringloop Dinkelland-Tubbergen was erg onder de indruk toen ze de beelden uit Limburg zag: "Dat dit in Nederland kan gebeuren. Die mensen zijn gewoon alles kwijt, dat is onvoorstelbaar".

Magazijn leeg

Het kringloopbedrijf in Ootmarsum is een van de grootste in de wijde regio. Er zijn altijd meer spullen op voorraad dan er in de winkel passen, dus was het geen probleem om het magazijn leeg te halen, vertelt Demi: "Wij steunen altijd goede doelen, wij zijn er voor mensen die het moeilijk hebben. En een beter doel is op dit moment niet denkbaar".

Demi Klaassen van Stichting Kringloop Dinkelland Tubbergen (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Demi benadrukt dat het allemaal goede spullen zijn: "Het zijn de meubels die anders bij ons in de winkel zouden komen, alles is echt in goede staat. Je gunt het die mensen dat ze - al is het maar tijdelijk - weer even op een lekkere bank kunnen ploffen. En dat ze weer wat gezellige lampjes of vazen hebben".

Gratis transport

De spullen verzamelen was geen probleem, maar het transport was lastiger te organiseren. Totdat vrachtwagenchauffeur Natalja Osinga van Hartman Transport op Facebook een berichtje tegenkwam: "Ik dacht meteen, dat is wat voor ons, hier willen wij graag bij helpen".

Natalja stapte met een dubbel gevoel op haar vrije zaterdag achter het stuur: "Het is natuurlijk enorm triest voor die mensen wat er daar is gebeurd. Tegelijk is het wel een goed gevoel dat je ze op deze manier kan helpen. Ja, dit is wel echt een bijzondere ritje".