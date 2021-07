Kermisexploitanten in Deventer: “Het was echt overleven voor ons”

Het waren zware tijden voor de meeste kermisexploitanten. De ene na de andere maatregel zorgde ervoor dat er amper inkomsten waren vanuit de kermis. Nu de wereld langzaam maar zeker steeds verder opengaat, begint ook de zon voor de kermisexploitanten weer te schijnen. Organisator Freek Terpstra is maar wat blij. “Eindelijk kunnen wij weer ons brood verdienen. De afgelopen periode hebben wij iedere cent moeten omdraaien om te overleven. Dat wij dan eindelijk weer aan de slag mogen, geeft een onbeschrijfelijk gevoel.”

Waarom zij wel en wij niet? Ik kon daar echt met mijn hoofd niet bij. Johan Terpstra

De familie Terpstra is een bekend gezicht op de kermis. Al generaties lang staan de Raaltenaren op de kermis. Ook vader Johan heeft deze gitzwarte periode van dichtbij moeten meemaken. “Ik wil dit nooit meer meemaken. Wij zijn als kermisexploitanten één grote familie, dus wij helpen elkaar waar nodig. Maar dit was voor iedereen een kwestie van overleven.”

Nu de gemeente Deventer eindelijk een vergunning heeft verleend, kunnen de exploitanten hun geluk niet op. “Het is iedere keer maar weer afwachten of de burgemeester wel een vergunning aan ons verleent. Dat gebeurt dan vaak één week van tevoren. Gelukkig is de burgemeester van Deventer coulant in vergelijking met andere steden. Want in veel plaatsen zijn wij nog steeds niet welkom,” aldus organisator Freek Terpstra.

Benadeeld

Ondanks het gevoel van vreugde, overheerst er ook een gevoel van terughoudendheid op de kermis. Freek Terpstra kan dat verklaren: “Wij hebben bijna twee jaar lang moeten overleven. Met amper steun vanuit de overheid. Wij leven momenteel van week tot week, in de hoop een vergunning te krijgen. Natuurlijk is dat beter dan niks, maar wij weten momenteel nog niet waar wij over twee weken staan.”

Ook voelt het voor de exploitanten alsof de overheid het afgelopen jaar met twee maatstaven heeft gemeten. Vader Johan Terpstra legt uit: “De afgelopen periode mocht er steeds meer in ons land. Mensen mochten weer naar attractieparken, maar niet naar de kermis. Dan vragen wij ons af: waarom zij wel en wij niet? Ik kon daar echt met mijn hoofd niet bij.”

Toch is de kermisfamilie maar wat blij dat ze eindelijk weer hun werk mogen uitvoeren. De kermis in Colmschate geldt eigenlijk als een veredeld alternatief voor de zomerkermis in de Deventer binnenstad. Volgens Freek Terpstra kunnen we in het najaar opnieuw een kermis in Deventer verwachten. Ditmaal zal de herfstkermis te vinden zijn op het evenemententerrein op de Platvoet.