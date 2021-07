Tractorpulling, maar dan zonder tractor

Wim Dingerink is één van de zonen. Hij leidt het Zomer in Overijssel team rond door de showroom waar twee grote machines klaar staan voor de volgende wedstrijd. Omringd door honderden bekers en medailles, van Nederlandse, Europese en zelfs Amerikaanse wedstrijden. "Het mooiste zijn deze negen bekers", glundert Wim. "Hier hebben we alledrie in verschillende klassen prijzen gewonnen. Dan voel je je als familie echt één."

Amerika

"Deze sport is ooit begonnen in Amerika", vertelt Dingerink. "In Nederland is de sport niet zo heel groot." Maar geld kunnen ze er niet mee winnen. "We zijn echt afhankelijk van sponsoren, want het kost je alleen maar geld." In de hoge hal naast de showroom staat een vrachtwagen waar de machines in kunnen. Voorin zit een ruime keuken waar het team koffie drinkt.

Machines

Maar deze machines lijken totaal niet meer op tractoren. "Misschien de wielen een beetje, maar verder is het echt een machine die we zelf gebouwd hebben. Samen met het team hebben we het ontworpen." En de machines glimmen alsof ze zo uit de fabriek komen. "Dat hoort er ook een beetje bij", bekent Wim. "Het moet allemaal wel mooi glimmen."

Herrie

En dan start hij de kleine machine voor het eerst dit jaar. "Even kijken hoe hij loopt." Met oordoppen in kijken we mee.

