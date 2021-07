Gemeente Staphorst zet streep door paintballbanen in bos bij IJhorst

Het zou dé trekpleister in de regio moeten worden: twee paintballbanen achter camping De Vossenburcht in IJhorst. De banen zijn af, maar geschoten is er nooit. De gemeente Staphorst zette er een streep door.

Dennis Spoelder en Wiljan Knoops van Paintball Drenthe in Havelte bundelden de krachten met campingeigenaar Alex Dekker. Het bos, eigendom van IJhorster ondernemer, is uiterst geschikt om lekker met verfbolletjes te schieten tussen het geboomte. De camping met al haar faciliteiten en horeca zou uiterst geschikt voor het paintballen, maar ook andere activiteiten als bijvoorbeeld boogschieten.

'Juridische rem'

Knoops en Spoelder wilden al hun activiteiten naar IJhorst verplaatsen, maar voorlopig zijn ze in Havelte gebleven. De banen werden aangelegd en in april of mei had de opening moeten plaatsvinden. Had, want de gemeente trapte op de rem. "We hebben het als ondernemers al zo moeilijk. De gemeente had het ook voorlopig kunnen gedogen, in plaats van hard op de juridische rem te trappen", zegt Wiljan Knoops.

Alex Dekker had geen vergunning aangevraagd voor de aanleg van de banen en er waren klachten binnengekomen. Waarschijnlijk van mensen die er regelmatig wandelen. Handhaving greep in. Alles werd stil gelegd en zo is het nog steeds. "Ik dacht: het is mijn bos, het sluit aan bij de camping en als daar paintballbanen komen, dan mag dat gewoon", zegt Dekker.

Balen als een stekker

Daar dacht de gemeente Staphorst anders over. Je mag in een bos wat 'bosgebied' als bestemming heeft niet zomaar paintballbanen aanleggen. Wethouder handhaving Alwin Mussche van de gemeente Staphorst kent de zaak en weet van de handhaving. “Ik weet niet precies wat de stand van zaken is, maar dat we het stil hebben gelegd, is een feit.”

Dekker, Spoelder en Knoops balen als een stekker. "We hebben veel geïnvesteerd en ook wij dachten goed bezig te zijn. Nu ligt het bij de gemeente Staphorst en ook onderzoekt een bureau wat allemaal kan en niet kan", zegt Knoops. "De plannen om dit voor elkaar te krijgen, staan nog fier overeind. Dit willen we echt. Het is echt een ideale locatie."

Alles is klaar

Tussen de bomen liggen een grote en een wat kleinere baan. Alles is klaar, alleen de netten ontbreken nog. „Dit is een prachtige locatie. Er zijn meer plekken waar je dit kan doen, maar wij willen hier paintball aanbieden in het bos. Elders heb je indoorbanen of er staan schuttingen of autowrakken. Hier bieden wij een andere beleving, de vrije natuur. Dat zie je nauwelijks in Nederland", zegt Knoops.