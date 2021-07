NK Jeugdschaken morgen van start in Almelo: "Schaken wordt steeds hotter"

Schaken is cooler dan ooit. Mede door de populaire Netflix-serie The Queen's Gambit en de rustige coronatijd hebben veel schaakliefhebbers hun bord weer uit de kast gehaald. Maar niet alleen de 'oudere' denksporters zijn actief. Vanaf morgen gaan 88 jonge schakers de strijd met elkaar aan in sportcentrum IISPA in Almelo, want daar wordt tot en met 7 augustus het NK Jeugdschaken gehouden.

Almelo vormt drie jaar lang het strijdtoneel voor talentvolle schakers. In 2020 zou het toernooi voor de eerste keer georganiseerd worden in de stad, maar corona gooide roet in het eten. Toen was er een online editie. Dit jaar is er wel een fysiek toernooi, mét publiek. “Gelukkig zijn wij een sportwedstrijd en kunnen wij mensen placeren en daarmee een plaats aanbieden om te komen kijken", aldus toernooidirecteur Yannic Husers.

'Geweldige ervaring'

Volgens Husers is er genoeg belangstelling en ook aan geïnteresseerden die niet durven te komen is gedacht. "We hebben een livestream, maar we hopen elke dag een volle zaal te hebben." Kinderen kunnen meedoen in drie verschillende leeftijdscategorieën: tot en met 14, 16 en 18 jaar. In totaal doen er zes deelnemers uit Overijssel mee. "Voor de provincie en dan in het bijzonder Almelo is dit een geweldige ervaring om mee te mogen maken", zegt Husers.

Het Nederlands Jeugdkampioenschap schaken start zondag 1 augustus om twaalf uur 's middags. Elke middag worden er vanaf één uur wedstrijden gespeeld en de jeugdtitels worden op de slotdag, 7 augustus, verdeeld.