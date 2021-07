Heracles en De Graafschap spelen gelijk in duel met drie treffers in vier minuten

Heracles speelde in het eerder vandaag gepresenteerde nieuwe zwarte derde shirt en begon niet met de beoogde basiself. Doelman Alessandro Damen, die op proef is, mocht zich laten zien onder de lat. Dit was de volledige basiself:

Heracles was in de beginfase de betere ploeg en na enkele kansen zorgde Mohamed Amissi na een kwart wedstrijd voor de 1-0. Na ruim een half uur ging het ineens snel met de treffers. Danny Verbeek zorgde voor de 1-1, een minuut later zette Sinan Bakis Heracles weer op voorsprong en weer drie minuten daarna maakte voormalig Heraclied Joey Konings de 2-2.

Geen winnende ondanks kansen

Kort na rust leek het 2-3 te worden, maar Navajo Bakboord haalde de bal met een omhaal van de lijn. Na kansen voor beide ploegen, was Noah Fadiga het dichtst bij de winnende, maar zijn inzet eindigde tien minuten voor het einde op de lat. Ook de Superboeren raakten nog het aluminium, maar een winnende treffer kwam er niet.

Voorbereiding Heracles

Het was alweer de negende wedstrijd in de voorbereiding van Heracles Almelo. Woensdag is de volgende, tegen HSC'21, en volgend weekend is PEC Zwolle nog de tegenstander in de laatste oefenwedstrijd voor de start van de Eredivisie.