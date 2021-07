Handbalsters lijden tegen Noorwegen eerste nederlaag op Spelen

Het was het duel tussen de wereldkampioen (Nederland) en Europees kampioen (Noorwegen). In de eerste helft ging het gelijk op, al hadden de Scandinavische dames telkens wel een kleine voorsprong. Bij rust was het 16-13 voor Noorwegen.

Even op voorsprong

Na de pauze kroop Oranje naar Noorwegen toe en kwam het bij 20-20 op gelijke hoogte. Inger Smits zette Oranje bij 23-22 voor het eerst op voorsprong. Dat was echter de enige voorsprong van de wedstrijd. Drie minuten voor het einde werd het 29-26 voor Noorwegen. Nederland deed nog iets terug, maar de punten gingen naar Noorwegen. Martine Smeets uit Geesteren is de Overijsselse inbreng in de handbalploeg. Ze kwam vandaag niet tot scoren.

Stand

In de stand heeft Noorwegen de volledige acht punten uit vier duels. Nederland blijft op zes staan en is daarmee tweede. Beide ploegen waren al zeker van een plek in de kwartfinales. Daarvoor plaatsen zich de eerste vier. Maandag staan de laatste groepswedstrijden op het programma. Montenegro is dan de tegenstander van Oranje.