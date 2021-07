FC Twente en Arminia Bielefeld in evenwicht

Tegen de club uit de Bundesliga begon FC Twente met Queensy Menig, Ricky van Wolfswinkel en proefspeler Denilho Cleonise in de voorhoede. Die laatste was ook belangrijk bij het eerste wapenfeit in de wedstrijd. De rechtsbuiten met Serie A-ervaring bij Genoa dwong een penalty af na een goede aanval. Ricky van Wolfswinkel schoot de strafschop feilloos binnen.

Paal

Verder kreeg Twente in het eerste bedrijf meerdere mogelijkheden in de omschakeling en had het aan de andere kant moeite met de fysieke Duitsers, in het bijzonder met spits Fabian Klos. De thuisploeg kwam in de slotminuut nog bijna gelijk, maar de kopbal uit de hoekschop belandde op de paal.

Fabian Klos zorgde namens Bielefeld voor de gelijkmaker (Foto: Orange Pictures)

Toch de Klos

Na de hervatting kwam Twente nauwelijks van eigen helft en werd het echt een strijd met felle duels. In de hoofdrol bij de gastheer Fabian Klos, topscorer aller tijden van Bielefeld. De spits was bij vrijwel elk opstootje betrokken en versierde meerdere vrije trappen. Uit een van die toneelstukjes kopte hij de 1-1 binnen. Dat bleek ook de eindstand, omdat Lars Unnerstall in de slotfase nog een geweldige redding wist te verrichten.

Italiaanse week

FC Twente speelt deze week nog twee oefenduels. Dinsdag wacht in De Grolsch Veste het Italiaanse Venezia, dat gepromoveerd is naar de Serie A. Het duel is vanaf 15.00 uur live te volgen via TV Oost en online. Zaterdag wacht het sluitstuk in de voorbereiding tegen de Italiaanse topclub Lazio.