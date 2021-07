PEC Zwolle verliest voorlaatste oefenduel in eigen huis van Heerenveen

PEC Zwolle heeft vanavond het voorlaatste oefenduel van de voorbereiding verloren. In eigen huis was de ploeg van trainer Art Langeler de mindere van Heerenveen: 0-2.

Bij PEC stond doelman Mike Hauptmeijer onder de lat en begonnen nieuwelingen Siemen Voet, Gervane Kastaneer en Mees de Wit in de basis. Ook Rav van den Berg mocht zich laten zien en stond centraal achterin.

Al vroeg in het duel was het raak, maar niet voor PEC. Joey Veerman zette de Friese bezoekers op voorsprong. Na twintig minuten was er een vervelend moment toen Pawel Bochniewicz van Heerenveen er per brancard af moest met een knieblessure. Names PEC probeerde Kastaneer het, maar zijn schot vloog net naast.

Weinig kansen na rust

Direct na rust bracht Langeler Chardi Landu voor Kastaneer. De invaller probeerde het met een schot, maar zag doelman Xavier Mous, vorig jaar nog PEC, redden. Even later deed de keeper dat ook op een inzet van Slobodan Tedic. Heerenveen zette Hauptmeijer pas in de slotfase voor het eerst aan het werk in het tweede bedrijf. Hij bracht redding op een inzet van Mitchell van Bergen.

Late 0-2

Kort voor het einde was het opnieuw raak voor Heerenveen en was het beslist. Invaller Siem de Jong tikte de 0-2 binnen. PEC kon in de laatste minuten, ondanks kansen voor Landu en Bram van Polen, niets meer terug doen. Volgende week sluit PEC de voorbereiding af met een duel bij Heracles. Een week later begint de Eredivisie met een wedstrijd tegen Vitesse.