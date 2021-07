Go Ahead Eagles in slotfase onderuit tegen FC Emmen, eerste doelpunt Cardona

Go Ahead Eagles heeft vanavond het oefenduel met FC Emmen verloren. In De Adelaarshorst, waar voor het eerst sinds 18 september 2020 weer publiek aanwezig mocht zijn, werd het door late treffers 1-2.

Bij Go Ahead stond Jérôme Prior onder de lat. De doelman donderdag gepresenteerd als proefspeler. Op het middenveld maakte Yacine Bourhane zijn officieuze debuut. Bij tegenstander Emmen was Jeroen Veldmate de aanvoerder. Hij kwam deze zomer over van Go Ahead.

De eerste mogelijkheid was voor Boyd Lucassen. Doelman Michael Brouwer bracht redding op zijn schot. Namens Emmen waren Rui Mendes en Teun Bijleveld gevaarlijk, maar scoorden niet. Giannis Botos schoot naast namens Go Ahead en Prior bracht redding op een schot van Jasin-Amin Assehoun.

Debuut Cardona

Na de pauze kwamen Jay Idzes en Mats Deijl in het veld voor Bourhane en Botos. Na een uur maakte ook Marc Cardona zijn debuut. De nieuwe spits kwamen samen met Jacob Mulenga en Quiermo Dumay in het veld. Mulenga kreeg even later direct de grootste kans van de wedstrijd, maar schoot na het uitspelen van doelman Brouwer in het zijnet.

Doelpunten in slotfase

Tien minuten voor tijd was het raak, maar de treffer was voor de ploeg uit Drenthe. Azzedine Toufiqui schoot vanaf randje zestien de 0-1 binnen. Een paar minuten later was het echter alweer gelijk. Cardona maakte direct ook maar zijn eerste treffer in het geel-rood. Hij kopte raak uit een hoekschop van Justin Bakker. Mulenga was direct erna dicht bij de 2-1, maar zag Brouwer net redding brengen op zijn kopbal. De winnende kwam er wel, maar voor Emmen. Assehoun schoot de 1-2 achter Prior en bezorgde zijn ploeg daarmee de zege.

Voorbereiding bijna klaar

Het was de voorlaatste oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles in de voorbereiding. Volgende week is Rödinghausen de laatste tegenstander. Ook dat duel is in De Adelaarshorst. Een week later opent Go Ahead de Eredivisie tegen Heerenveen.