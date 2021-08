Opgepakte man bij nachtelijke inval Enschede is 'baron' Peter H.

In de nacht van vrijdag op zaterdag viel een speciaal team een woning binnen in Enschede (Foto: News United)

De Enschedeër die afgelopen vrijdagnacht is opgepakt in een huis aan de Benkoelenstraat is 'baron' Peter H. Dat melden bronnen aan RTV Oost. Waarschijnlijk heeft het te maken met moordplannen op zijn ex-schoonzoon.

Die was in 2017 doelwit van een aanslag op de Ruischenborchstraat, maar een plaatsgenoot werd onbedoeld slachtoffer. De hitman die ervoor veroordeeld is, een huurmoordenaar bijgenaamd Wolf, had zich volgens het OM gruwelijk vergist.

Destijds werd al gezegd dat Peter H. de opdrachtgever was. Hij werd er (tot nu) niet voor vervolgd. Onlangs stond hij gewapend voor het huis van zijn ex-schoonzoon. RTV Oost beschikt over beelden van dat voorval.

Hasjhandel

Peter H. staat in Enschede bekend als 'de baron'. Hij zat in de hasjhandel en reed door de stad in exclusieve wagens, zoals een Rolls-Royce. Onlangs werd zijn zoon aangehouden voor betrokkenheid bij drugshandel. In een garagebox werd een grote hoeveelheid drugs en een aantal wapens gevonden. Een ander familielid wordt vervolgd, omdat hij 100 kilo wiet bij zich had.