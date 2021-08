Unesco-stempel lijkt te werken: drukker dan normaal bij Koloniën van Weldadigheid

Vier van de zeven koloniën in België en Nederland zijn sinds afgelopen maandag aangemerkt als werelderfgoed. Bij die vier is het vandaag helemaal gekkenhuis qua toeristen. Hoewel de Overijsselse koloniën in Ommerschans en Willemsoord officieel buiten de boot zijn gevallen bij Unesco, is de toeloop ook daar vandaag hoger dan normaal.

"We merkten het de afgelopen week al", zegt Arjan Stroeve (Willemsoord), oprichter van de Stichting Weldadig Oord - die het verhaal uitdraagt achter de Koloniën in Zuidwest Drenthe en Noordoost-Overijssel. "Het was doordeweeks net zo druk als normaal in het weekend."

Gekkenhuis in Frederiksoord

In Drenthe, waar de prestigieuze status wél officieel verkregen is, worden zelfs bezoekers weggestuurd. "We kunnen het bijna niet aan", zegt Annie Verboom-Prikken, vrijwilliger bij Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, tegenover RTV Drenthe .

"Mensen hebben voor het museum gereserveerd en we moeten dingen aanprijzen. We verkopen ook de kaartjes van het koloniehuisje, het kolonieschooltje en de tuinen. Eerder deed je dat met vrij veel gemak, maar omdat het nu zo druk is, moeten we dat hele verhaal in een wat sneller tempo vertellen."

Publiek welkom in Overijssel

In onze provincie hoeven geïnteresseerden niet te vrezen dat ze niet terecht kunnen in Ommerschans en Willemsoord. Het gaat op deze plekken immers niet om een museum, zoals in Drenthe, maar om een vrij toegankelijk gebied.