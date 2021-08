Duitsland begonnen met grenscontroles op coronapapieren

De Duitse Bundespolizei controleert Nederlandse automobilisten sinds vandaag aan de grens op de geldigheid van coronatests. Steekproefsgewijs worden Nederlandse auto's van de weg gehaald om te controleren of de coronapapieren in orde zijn.

Men moet beschikken over een negatieve coronatest of over een bewijs dat de personen in de auto gevaccineerd zijn. De controles vinden in ieder geval plaats langs de belangrijkste snelwegen van Nederland naar Duitsland. Nu Nederland donkerrood kleurt op de Europese kaart met besmettingsaantallen, verscherpt Duitsland de controles. De Bundespolizei is daar vanochtend mee begonnen.

Niet aangehouden of teruggestuurd

Hoofdcommissaris Wilfried Conen van de Bundespolizei Bad Bentheim: "Wie een negatieve test kan overdragen of kan laten zien dat hij of zij gevaccineerd is, die mag doorrijden. Wie dat niet kan wordt niet staande gehouden of teruggestuurd. Van die personen worden wel direct de gegevens genoteerd".

Vervolgens worden zij doorgestuurd naar een coronateststraat in Duitsland. Pas als een negatieve test is verkregen mag de reis worden vervolgd, aldus de hoofdcommissaris.

Ook geen boetes

De Duitse Bundespolizei deelt geen bekeuringen uit, die mogelijkheid is in Duitsland voorbehouden aan de gezondheidsdienst. De verscherpte controles gelden in ieder geval voor de tijd dat Nederland rood is, volgende week kan de situatie dus alweer anders zijn.

Dat de Duitse politie vandaag gestart is met controles op coronapapieren, is opvallend. Eerder deze week liet een woordvoerder nog weten niet over voldoende personeel te beschikken om speciale coronacontroles in Duitsland te houden. Er zijn echter extra mensen ingezet om de controles toch steekproefsgewijs uit te kunnen voeren.