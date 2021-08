Landstede Hammers haalt Amerikaanse point guard Naba Echols binnen

Landstede Hammers heeft zich versterkt met de Amerikaanse point guard Naba Echols. Hij komt over van het Kroatische KK Alkar Sinj. Echols tekende voor een seizoen in Zwolle.

Aleksandar Todorov, algemeen manager van Landstede Hammers, is blij met zijn komst. "We waren nog op zoek naar een point guard en met Naba hebben we die gevonden. Hij is een snelle en behendige speler, die in Kroatië heeft laten zien hoe hij van waarde kan zijn. We kijken dan ook uit naar de samenwerking met Naba en gaan voor een mooi seizoen."

Cijfers

Echols doorliep de opleiding bij de Northern Michigan University. In zijn laatste, van vier, jaar kwam hij tot een gemiddeld aantal punten van 19.5 per wedstrijd. Afgelopen seizoen kwam Echols in Kroatië tot een gemiddeld aantal punten van 16.3, terwijl hij ook nog goed was voor een gemiddelde van 4.6 assists per game en 2.4 rebounds per game. Tot tweemaal toe kwam hij in een wedstrijd tot een seizoensrecord van 31 punten.

Negende speler

Echols is de negende speler die Landstede vast heeft liggen voor komend seizoen. Eerder haalde de club de Roemeen Dragos Diculescu. Noah Dahlman en Ralf de Pagter verlengden hun contract. Kevin Bleeker, Mike Schilder, Nigel van Oostrum, Bart van Schaik en Jerom Oude Aarninkhof hadden nog een doorlopende verbintenis.