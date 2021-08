PVV vraagt Bert Boerman op te stappen na nieuw ongeluk op N50: 'Geen reet gebeurd'

De Statenfractie van de PVV in Overijssel vraagt gedeputeerde Bert Boerman om op te stappen. Aanleiding voor dit verzoek is het ongeval op de N50 bij Kampen dit weekend, waarbij drie mensen ernstig gewond raakten.

De N50 staat bekend als gevaarlijk: er gebeurden de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken, ook met dodelijke afloop. Aanpak van de weg moet de verkeersveiligheid verbeteren. Een verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid stond zelfs al op de planning, voor 2023. Maar die is vertraagd als gevolg van de stikstofcrisis.

Volgens PVV-Statenlid Joeri Pool had de provincie - en dus verantwoordelijke Bert Boerman - ondanks dat meer moeten doen.

Meneer Pool, wat had Boerman volgens u dan kunnen doen?

"Een jaar geleden gebeurde precies eenzelfde ongeluk op de N50. Toen was iedereen boos, en hebben wij de oproep gedaan om tijdelijke maatregelen. Zo hebben we voorgesteld om rijbaanscheiding aan te brengen. Boerman had dat kunnen doen, maar hij heeft dat ijskoud geweigerd. Er is een jaar later gewoon geen reet gebeurd."

Toen Boerman aangaf niets met uw oproep te doen had u toch een voorstel in de Staten kunnen indienen, en zo proberen maatregelen af te dwingen? Dat heeft u niet gedaan...

"Dat hoeft toch niet? Of je nu wat voorstelt, een oproep doet of schriftelijke vragen stelt... We hebben het op verschillende wijzen geprobeerd. Het gaat erom dat er politieke onwil is. Maar het zou wel een goede vervolgstap kunnen zijn, als Boerman niet opstapt. En waarschijnlijk stapt hij niet op..."

Is de vraag aan Boerman om op te stappen er dan niet vooral een voor de bühne? Als u nu al denkt dat hij niet opstapt, en u straks alsnog tijdelijke maatregelen gaat proberen af te dwingen?

"Wij vinden dat hij moet opstappen omdat hij het afgelopen jaar niets heeft gedaan om de N50 veiliger te krijgen. We hebben Boerman al 100.000 keer gevraagd iets aan de weg te doen, maar hij weigert keer op keer constructieve voorstellen uit te voeren. Daar zijn wij gefrustreerd over. Boerman deelt de urgentie niet van de verkeersveiligheid op de N50, daarom zeggen we het vertrouwen in hem op."

Wat lost uw oproep aan Boerman om op te stappen de weggebruiker concreet op?

"Of hij stapt op, of niet. En als hij niet opstapt, dan dienen we een motie (voorstel) in om tijdelijke maatregelen af te dwingen. Het geld voor tijdelijke maatregelen is het probleem niet, want die kunnen gewoon worden betaald uit het budget dat de provincie al voor de aanpak van de N50 had gereserveerd. We hopen dat dit ongeluk de ogen van de andere Statenfacties heeft geopend, en dat ze ons voorstel voor tijdelijke maatregelen zullen steunen."