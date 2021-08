Directie failliet touringcarbedrijf Havi hangt miljoenenclaim boven het hoofd

De tweekoppige directie van het failliete touringcarbedrijf Havi is er na ruim anderhalf jaar nog altijd niet in geslaagd de curator te overtuigen waarom de administratie niet op orde was en waarom bepaalde jaarstukken niet op tijd zijn ingeleverd. Dat blijkt uit het nieuwste faillissementsverslag van curator Eric Poelenije. Hierdoor lopen de twee directeuren het risico dat ze privé verantwoordelijk worden gesteld voor de schade. Die is alsmaar verder opgelopen tot boven de 20 miljoen euro.

Havi Travel en de zusterbedrijven gingen eind 2019 failliet, wat destijds grote commotie in de Nederlandse reiswereld veroorzaakte. Vooral omdat Havi een van de grotere spelers in de markt was.

Het bedrijf was in zwaar weer beland omdat door de terroristische aanslagen met name Aziatische toeristen vanaf 2015 massaal wegbleven uit Europa. Daarop vroeg de directie zelf het faillissement aan en raakten bijna tweehonderd medewerkers hun baan kwijt.

Complex onderzoek

Curator Eric Poelenije is gepokt en gemazeld in het vak, maar heeft niettemin een enorme kluif aan dit faillissement. Hij sprak eerder al van "een complex onderzoek". Vooral omdat Havi bestond uit een vijftal vennootschappen dat nauw aan elkaar was gelieerd. De curator werkte intussen al ruim 1.600 uur aan de zaak, terwijl zijn onderzoek nog altijd in volle gang is.

Al in zijn eerste openbare faillissementsverslag medio vorig jaar kondigde de curator aan dat hij overweegt de directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële tekorten in het faillissement. Reden is dat de administratie niet volledig was en dat bepaalde jaarrekeningen niet tijdig waren gedeponeerd.

'Bijkomende omstandigheden'

De bestuurders van Havi gaven als reden hiervoor op dat er onder meer geen zicht was op bepaalde geldstromen uit China. Daardoor zaten ze zelf met onduidelijkheden in hun eigen administratie en was het hen niet gelukt de jaarrekeningen binnen de wettelijk vereiste termijn in te leveren.

Het leidde echter tot twijfels over de administratie bij de curator. Die schreef vervolgens in een van zijn eerdere verslagen dat er "bijkomende omstandigheden" zijn die het volgens hem rechtvaardigen de bestuurders van Havi persoonlijk aansprakelijk te stellen. De curator wilde niet ingaan op de vraag wat die omstandigheden waren, maar wilde slechts kwijt dat hiervoor "nader onderzoek nodig" was.

Persoonlijk gesprek

Ruim een jaar later zijn de Havi-directie en de curator het hierover blijkbaar nog steeds niet met elkaar eens.

De curator schrijft namelijk in zijn nieuwste verslag nu dat er een bespreking met de bestuurders en hun advocaten heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn onder meer de oorzaken van het faillissement besproken. Ook kwam aan de orde waarom bepaalde jaarstukken niet tijdig zijn gedeponeerd, zoals wettelijk verplicht is.

Kennelijk hebben de bestuurders en hun advocaten in het persoonlijke gesprek de curator niet weten te overtuigen, want die schrijft in zijn verslag dat het onderzoek verder wordt voortgezet. Daarbij gaat hij onder meer na of de directie 'onbehoorlijk bestuur' kan worden verweten. In dat geval kunnen de bestuurders privé aansprakelijk worden gesteld voor de miljoenenschade.

Bedrijfspand verkocht

Eerder dit jaar werd bekend dat de curator kans had gezien het bedrijfspand aan de Morsweg in Rijssen te verkopen voor 1,1 miljoen euro. Nadat de koop was beklonken, ontstond echter onenigheid met twee financierders. Daarop werd het geld geparkeerd op de derdenrekening van een notaris om in de tussentijd te werken aan een oplossing. De curator meldt in zijn nieuwste verslag dat er intussen overeenstemming is bereikt.

Spullen verkocht

Verder meldt de curator dat er nog voor een kleine drie ton aan spullen van Havi is verkocht, waaronder 'rollend materieel' zoals bussen en auto's, meerdere aanhangers, mobiele telefoontjes van het personeel, boordcomputers en kantoorinventaris.

Het onderzoek van curator Poelenije is de komende maanden vooral gericht op het verder ontrafelen van de complexe financiële situatie bij Havi en de gelieerde vennoten. Volgens de curator waren de jaarrekeningen van het overkoepelende Havi Beheer over de laatste jaren voorzien van een zogenoemde oordeelsonthouding. Daarmee geeft een accountant aan dat hij de jaarrekeningen niet goed of af kan keuren.

Curator Poelenije wil geen verdere mondelinge toelichting op zijn verslag geven.

Internationale speler

Havi was jarenlang een grote naam in de reisbranche. Met name sinds de overname van Peter Langhout in 2016 was Havi Travel een van de grootste Nederlandse touringcarbedrijven geworden, een reisgigant die jaarlijks meer dan 2.500 groepen door heel Europa vervoerde.

Spelersbussen

Havi had vestigingen in Goor, Lith en Schiphol, maar had ook filialen in Polen, Roemenië en Zwitserland. Ook was Havi Travel actief in India, Cambodja en Indonesië. Het wagenpark besloeg circa honderd bussen. Bovendien reed Havi de spelersbussen van FC Twente, Ajax en De Graafschap.