Thuisfront kijkt gespannen uit naar olympische race Jeffrey Hoogland

Het is niet helemaal zoals Ans Hoogland zich de Olympische Spelen had voorgesteld. "We zouden eigenlijk met z'n achten naar Tokio gaan om Jeffrey aan te moedigen. Buren, familie, vrienden. En dan keihard aanmoedigen." Maar corona gooide roet in het eten en dus verzamelt het hele gezelschap zich vanochtend voor de tv in de woonkamer van vader en moeder Hoogland.

"Dit is voor het eerst dat ik niet fysiek aanwezig ben bij een grote wedstrijd van Jeffrey. Normaal zou ik na afloop hem een dikke knuffel geven en zie je alles in het stadion. Heel jammer, nu zit ik te schreeuwen voor de televisie haha."

Fanatisme niet minder

Het fanatisme wordt er beslist niet minder om. De vriendin van Jeffrey, baanwielrenster Shanne Braspennincx, moest op maandag al aantreden op de Spelen en Ans Hoogland merkte dat ze even hard schreeuwde als in het stadion. "Je wil ze soms door de tv naar de finish toetrekken", zegt ze lachend. "Dat zal bij Jeffrey ook wel zo zijn." Wel kan ze het wedstrijdverloop thuis een stuk minder goed volgen. "Ze schakelen de hele tijd weg, dus we hebben ook delen op de Belgische tv en bij de BBC gekeken."

Natuurlijk hoopt Ans op goud voor TeamNL, maar helemaal zeker is ze daar niet van. "Normaal gesproken zijn ze favoriet. Maar vanwege corona zijn er geen recente wedstrijden meer verreden, dus het is afwachten hoe goed de andere landen nu eigenlijk zijn. Maar de druk wordt er door de media wel op gelegd, door te zeggen dat het zeker goud wordt. Ze moeten het nog wel even doen."

Topfavoriet

Jeffrey Hoogland moet vanaf 09:00 uur vanochtend aantreden op de Olympische Spelen op het onderdeel teamsprint. Zijn team, dat voor de rest bestaat uit Roy van den Berg uit Kampen, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli, is dus topfavoriet voor het goud.