Heracles haalt met Sven Sonnenberg vervanger voor Robin Pröpper

Heracles Almelo heeft zich versterkt met de Duitse verdediger Sven Sonnenberg. Hij is in Almelo de vervanger van de vertrokken aanvoerder Robin Pröpper.

De 22-jarige Sonnenberg komt over van Hansa Rostock en tekende voor drie jaar met een optie voor nog een seizoen. Tim Gilissen over de komst van de jeugdinternational van Duitsland: "We waren op zoek naar versterking in de verdediging. Die hebben we in de persoon van Sven gevonden. Zijn komst biedt ons weer extra opties. Sven zal met Marco Rente de concurrentie aan moeten gaan voor de positie rechts centraal achterin."

Basisspeler worden en ontwikkelen

Sonnenberg over zijn doelen in Almelo: "Ik wil basisspeler worden en mijzelf verder ontwikkelen. Dat kan volgens mij goed hier. Heracles is al jaren een stabiele club met goede faciliteiten." Hij benoemt zijn kwaliteiten: "Ik ben goed in luchtduels. Daarnaast is de opbouw van achteruit één van mijn specialiteiten. Bovendien stop ik veel aandacht in communicatie, het ondersteunen van medespelers door middel van coaching."