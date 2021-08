Schipper van gifschip Imatra in Zwolle weigert verder te varen

“Het is frustrerend voor ons. Als schippers worden we al bekeurd als we op een hete dag stilliggen en geen reddingsvest dragen. Maar nu moeten we opeens snel met een schip vol gif vertrekken.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangegeven te zoeken naar een oplossing. Dat betekent dat morgen wegvaren hoe dan ook geen optie was geweest.

Statenlid Robert Jansen van GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. “Ik wil weten wat de risico’s voor de bemanning waren, voor de omwonenden, en voor het milieu en de natuur. Ook wil ik weten wat de vaarroute was, en of de gemeenten, hulpdiensten en veiligheidsregio’s wel zijn voorbereid op dit soort schepen met een giftige lading.”

Schipper gifschip Zwolle wil niet verder varen. (Foto: RTV Oost/Harry Hol)

Op dit moment is niet duidelijk wanneer het gifschip in Zwolle naar een veilige bestemming wordt gebracht en wie dat precies gaat doen. Datzelfde geldt voor twee andere schepen met eenzelfde type lading die op dit moment stilliggen in Veghel en Utrecht.

Vrijdag werd op de drie schepen de zeer giftige stof Fosfine aangetroffen. Deze stof is al zeer gevaarlijk bij een dosis van een half deeltje per miljoen in de lucht. Aan boord van de schepen werd een dosis van drie- tot vierhonderd deeltjes per miljoen aangetroffen. Het gevaar werd per toeval ontdekt toen een van de schippers een gaslucht rook in het ruim. Na het vaststellen van het gevaar werd de drie schepen waaronder die in Zwolle ontruimd en aan de ketting gelegd.