Kabinetsbesluit bittere pil voor Overijsselse festivalorganisatoren

Het besluit van het kabinet om eendaagse festivals vanaf 14 augustus alleen door te laten gaan onder strenge voorwaarden is een bittere pil voor de organisatoren van deze evenementen. Omdat het maximum aantal bezoekers door het kabinet is vastgesteld op 750 kunnen veel organisatoren niet uit de voeten met de nieuwe richtlijn.

Voor blijdschap zal de boodschap van Rutte niet zorgen bij de organisatoren van grote eendaagse festivals, zoals Onder de Radar in Enschede en de Megaparty in Weerselo, die later deze maand zijn gepland. Zij kunnen met het maximumaantal van 750 bezoekers niet uit de voeten. De Megaparty in Weerselo wordt dan ook verplaatst naar begin april volgend jaar.

"Dit doet wel pijn", zegt festivalorganisator Tom Leuveld van de Megaparty. "Er is veel tijd en energie ingestoken voor niks. Het wordt er allemaal niet leuker op. We gaan nu alles omboeken naar volgend jaar. We organiseren dit jaar nog een andere festival, Apres Ski Met Mie op het Hulsbeek in Oldenzaal, dat is begin september dus hopelijk mag dat wel doorgaan."

Hoop

De organisatie van het Onder de Radar trekt de stekker overigens nog niet uit het technofestival op 28 augustus op de voormalige vliegbasis Twenthe. Zij hebben nog een sprankje hoop na de woorden van demissionair premier Rutte vanmiddag, zo is te lezen op Facebook.

Voor festivals geldt vanaf 14 augustus als extra voorwaarde dat de plek van het evenement in de openlucht moet zijn of in een tent die helemaal open is. Het kabinet dringt er ook op aan dat elke bezoeker vijf dagen na afloop van het evenement een zelftest doet. Ook personeel, vrijwilligers en artiesten wordt opgeroepen om zichzelf te laten testen als ze nog niet volledig gevaccineerd zijn, ook kinderen van zes tot twaalf jaar.

"Waarom voetbalstadions wel?"

Festivalorganisator Leuveld begrijpt niet waarom voetbalstadions straks wel voor een groot deel gevuld mogen zijn. "Ik zie het verschil niet met een festival. Daar staat ook iedereen op elkaar. Maar bij ons mogen er maar 750 bezoekers komen."

Demissionair premier Rutte benadrukt dat alle festivalorganisatoren gebruik kunnen maken van de garantieregelingen als hun evenementen door de voorwaarden niet door kunnen gaan.