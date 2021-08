Oranje teamsprinters in snelste tijd door in jacht op goud

En dat zal Nederland in Tokio toch even wakker hebben geschud. Op de wielerbaan van Izu telt vandaag namelijk niets anders dan goud. De drievoudig wereldkampioen is al jaren met afstand de beste ploeg op dit onderdeel in het baanwielrennen en Groot-Brittannië leek de slag toch te hebben gemist.

Hoogland krijgt zelfs rust

In de kwalificatierace kon Oranje het zichzelf permitteren om Jeffrey Hoogland nog rust te geven. Starter bij Oranje was Roy van den Berg, die Harrie Lavreysen en afmaker Matthijs Büchli in gang bracht.



In de volgende ronde zal Jeffrey Hoogland wel in het team opgenomen worden door keuzeheer Hugo Haak, die ook in de eventuele finale de keuze zal laten vallen op Van den Berg, Lavreysen en Hoogland.