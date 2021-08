Bejaarde bewoners aanleunwoningen Rijssen kunnen na maand weer warm douchen

De netbeheerders hebben op 1 juli het zogeheten TF-signaal uitgeschakeld. TF staat voor toonfrequent; dankzij het toonfrequentsignaal konden electriciteitsmeters schakelen tussen het nachttarief en het hogere dagtarief. Het systeem zorgde er ook voor dat bijvoorbeeld de straatverlichting of de centrale binnenverlichting werd ingeschakeld.

Een apparaatje voor 200 euro

Maar ook veel boilers reageerden op het signaal. Liesbeth van Dok, bewoonster van een aanleunwoning aan de Wellehof in Rijssen, kwam erachter dat de boiler niet meer warm werd. Een telefoontje naar de Geas bracht wel duidelijkheid, maar geen oplossing. "Ja, we konden een apparaatje kopen voor tweehonderd euro. Maar wie betaalt dat?"

Handmatig de boiler aanzetten

Dus bleef er weinig anders over dan de boiler een paar keer per week handmatig aan te zetten. Van Dok: "De mensen die hier wonen zijn allemaal 80 of 90-plus. Vaak dement. Dan moeten ze met hun rollator onder de boiler, met kans op vallen. Ik heb heel veel mensen geholpen, het uitgelegd en nog eens uitgelegd. Maar ze vergeten het of snappen het niet. Of ze draaien aan de verkeerde knop."

Ze moesten met hun rollator onder de boiler. Dat kan toch niet? Liesbeth van Dok, bewoonster Wellehof

Van Dok bleef de afgelopen weken strijden voor een betaalbare en praktische oplossing voor zichzelf en haar medebewoners. Ze belde zelfs met Enexis. Ook verhuurder Viverion gaf niet thuis. "En dan heb je drie instanties gesproken en dan sta je met de rug tegen de muur. Viverion verwijst naar de Geas, de verhuurder van de boiler. En die zegt dat de boiler niet stuk is. Wat moet je dan? Ik kan niet elke dag 120 bewoners langs lopen.”

Van het kastje naar de muur

Na vragen van RTV-Oost besluiten Viverion en Geas dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen voor de bejaarde bewoners. De problemen worden nu geïnventariseerd en in de meterkasten wordt een aanpassing gedaan, zodat de boilers het nu dag en nacht doen. Voor de bewoners brengt de aanpassing geen extra kosten met zich mee.

Uitleg over de aanpassing in de meterkast (Foto: eigen foto rtv Oost)

Liesbeth van Dok is blij dat er nu, na een maand, schot in de zaak zit. "Dit had niet langer moeten duren. Maar ik ben blij dat het nu wordt opgelost."

Een slimme meter 'ziet' wanneer er geschakeld wordt tussen het dag- en nachttarief. Het relatief dure TF-signaal is daarmee overbodig geworden. Overigens is het verschil tussen beide tarieven te verwaarlozen. Dankzij zonnepanelen wordt er overdag ook veel stroom aangeboden. Elektriciteitsbedrijven zien daarom tegenwoordig ook liever dat er overdag stroom wordt verbruikt. 's Nachts een wasje draaien hoeft niet meer.

Een woordvoerder van Geas geeft aan dat er sinds 1 juli "enkele tientallen" klachten zijn binnengekomen over het wegvallen van het TF-signaal. Er is wel veel aan voorlichting gedaan, ook naar woningbouwverenigingen toe, maar er zijn veel verschillende types elektriciteitsmeters. Het probleem zou zich niet voordoen bij de zogeheten slimme meters, maar dat bleek te optimistisch voorgesteld. Vanwege de wet op de privacy is het lastig om mensen persoonlijk te benaderen.