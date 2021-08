PEC Zwolle presenteert Mark Pabai: "Zo snel mogelijk debuteren en van waarde zijn"

Mark Pabai is de nieuwe rechtsback van PEC Zwolle. De 20-jarige voetballer komt over van FC Utrecht en tekent voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar.

"Deze overgang naar PEC Zwolle is voor mij heel prettig", reageert Pabai. "Ik zie dit als een hele mooie club die enorm leeft en waar jonge spelers daadwerkelijk een kans krijgen zich te laten zien. Voor mij is het nu zaak meteen te integreren in de groep en meters te maken. Daarbij heb ik als doel gesteld om zo snel mogelijk te debuteren in de Eredivisie en daarbij van waarde te zijn voor mijn team."

Moderne vleugelverdediger

Technisch manager Mike Willems over de laatste aanwinst: "Wij wilden graag nog een extra verdediger aan de selectie toevoegen. Met Mark halen we een interessante speler en moderne rechtervleugelverdediger in huis. Hij is fysiek sterk, schuwt geen duel, heeft voor zijn leeftijd al veel ervaring en is topfit. Mark staat vandaag al meteen met de groep op het trainingsveld en is klaar om de strijd voor een plek in de basis aan te gaan."