Onze olympiërs vannacht en morgen: Houtzager in springfinale en kans op revanche voor handbalsters

Emma Oosterwegel

Voor atlete Emma Oosterwegel uit Diepenveen gaat het toernooi komende nacht van start. Dan staan de eerste vier onderdelen van de zevenkamp op het programma. Oosterwegel begint met 100 meter horden en daarna volgen nog hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. Een dag later wordt de zevenkamp afgerond met verspringen, speerwerpen en de 800 meter. Naast Oosterwegel komen namens Nederland ook Nadine Broersen en Anouk Vetter in actie.

Tijd: 2.35 uur (eerste onderdeel)

Emma Oosterwegel staat aan de start van de zevenkamp (Foto: Orange Pictures)

Jeffrey Hoogland

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland pakte vanochtend al goud op de teamsprint en gaat morgenvroeg beginnen aan het individuele toernooi. De kwalificatie van de sprint staat gepland voor 8.30 uur. Daarna volgen nog de eerste en tweede ronde. De achtste finales, kwartfinales en races om plek 5 tot en met 8 zijn een dag later en de halve finales, strijd om het brons en finale volgen vrijdag.

Tijd: 8.30 uur (kwalificatie)

Hoogland mag het nu in zijn eentje proberen (Foto: ANP)

Marc Houtzager

Springruiter Marc Houtzager staat morgenmiddag in de finale van de individuele wedstrijd. Hij plaatste zich gisteren foutloos voor die eindstrijd. Willem Greve uit Markelo maakte een springfout en haalde finale niet. Maikel van der Vleuten, de derde Nederlander die meedoet, mag wel van start.

Tijd: 12.00 uur

Martine Smeets

Handbalsters Martine Smeets staat met Nederland in de kwartfinales. Daarin is morgenmiddag Frankrijk de tegenstander. Die ploeg is de laatste jaren de kwelgeest van Oranje, want het was zowel in de halve finales van de Spelen in 2016 als het EK van 2018 te sterk. Bij winst speelt Nederland tegen de winnaar van Zweden - Zuid-Korea en is het zeker van nog twee duels op de Spelen. De halve finales zijn vrijdag, de strijd om het brons en de finale staan zondag op het programma.

Tijd: 13.45 uur