101-jarige Beertje Vos uit Staphorst test positief op corona, maar wordt niet ziek

In mei testte Beertje Vos-Nijboer uit Staphorst positief op corona, maar ziek werd ze niet. Er gebeurde niks. Daardoor kon ze zondag 101 kaarsjes uitblazen en is ze de oudste inwoner van de gemeente Staphorst.

In beweging blijven, geen alcohol, geen koffie, niet roken en vooral: neem het leven zoals het komt. Volgens Beertje Vos-Nijboer uit Staphorst zijn dat de ingrediënten voor een lang leven. Ziek was ze in haar leven eigenlijk nooit. Ook die vervelende coronatijd, waarin niemand op bezoek mocht komen, kwam ze goed door.

Zwarte mutsen

"Je kunt je er wel druk over maken, maar het helpt je niet", zegt mevrouw Vos. "Ik zorgde dat ik bezig bleef, ik heb zoveel hobby's, ik kan ze allemaal niet opnoemen en ik verveel mij nooit." De Rouveense stond onder andere bekend om het maken van de zwarte mutsen voor de klederdracht die ze zelf nog altijd draagt. Nog dagelijks belt ze haar vijf kinderen die allemaal nog in leven zijn.

Een lang leven betekent ook veel afscheid nemen. In 2003 overleed haar man Egbert, die zijn leven lang bouwvakker was. Beertje en Egbert trouwden in 1941, maar vrijwel meteen na het huwelijk werd Egbert door de bezetters naar Duitsland gestuurd om te werken. Zijn twee rechterhanden waren nodig voor de oorlogsindustrie. Drie jaar was hij weg. Voor Beertje, die net moeder was geworden, een zware tijd. Maanden hoorde ze niks en het was maar de vraag of Egbert het zou overleven.

Eén achterachterkleinkind

Hij kwam terug en het geluk daarmee ook. Het huwelijk werd gezegend met vijf kinderen: drie zoons en twee dochters. Verder heeft Beertje Vos-Nijboer acht kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen. Ook heeft ze één achterachterkleinkind en dat maakt het totaal op vijf generaties.