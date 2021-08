Springruiter Marc Houtzager naar individuele finale op Spelen, Willem Greve haalt het niet

Debutant Willem Greve uit Markelo maakte op Zypria S een springfout en haalde daardoor de top dertig niet. Hij eindigde op een gedeelde 31e plek. In totaal bleven 25 ruiters foutloos. Daaronder ook de derde Nederlander die in actie kwam, Maikel van der Vleuten. Er waren er vijf met alleen een tijdsoverschrijding. Ook die komen in actie in de eindstrijd. De finale is morgen om 12.00 uur. Daarna komen de ruiters ook nog in actie in de teamwedstrijd. De kwalificatie daarvoor is vrijdag. De finale staat zaterdag op het programma.