Politie haalt auto van vermiste Deventenaar uit IJssel bij Wijhe

De man is sinds 15 juli zoek, toen hij voor het laatst werd gezien in zijn auto op de N337 tussen Deventer en Zwolle. In de afgelopen weken was er onder meer een zoekactie in Herxen, maar dat leverde niets op.

De politie is sinds vanmiddag flinke tijd bezig geweest met het uit het water halen van het voertuig dat in de IJssel bij Wijhe was aangetroffen. De bergingswerkzaamheden trokken de nodige bekijks. De auto die naar boven werd gehaald was met een plastic zeil bedekt.