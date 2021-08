Is een huis van piepschuim en beton het antwoord op de woningnood?

Ingenieur Jos Olde Hanter bouwde in 2014 zijn eigen woning in de wijk Roombeek in Enschede. Hij koos voor een systeem uit Italië dat gebaseerd is op piepschuim (EPS). Het werd een huis met twee verdiepingen, gemaakt van niets anders dan piepschuim en spuitbeton. Geen staal, geen steen en door het gewicht een minder zware fundering. Nu zeven jaar later staat hij middenin een project dat nog spannender is.

Het huis van piepschuim en beton in de wijk Roombeek in Enschede (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Alleen piepschuim en spuitbeton

Het huis aan de Hulsmaatstraat heeft zich bewezen, in alle opzichten. Perfecte geluidsisolatie, vrijwel energieneutraal, degelijk en duurzaam. Maar nu zich een buitenkans voordeed, die Olde Hanter niet kon laten glippen, wordt het innovatieve bouwsysteem van piepschuim nog verder getest. De familie kocht een kavel in de Erve Brandemaat. Zeven kavels waarop de woningen niet worden aangesloten op het riool. Verder moet het afvalwater gerecycled worden en het regenwater worden gebruikt voor onder meer spoelwater in de toiletten.

Het bouwproject biedt Olde Hanter een kans om zijn M2 systeem verder te testen. Hij legde het ontwerp voor een moderne generatiewoning in handen van architect Peter Wilderink uit Oldenzaal. Daaruit kwam dubbele woning in de stijl van een Twentse boerderij, met een betonnen afwerking. Ook in dit geval muren en vloeren van piepschuim en beton. Zelfs het dak bestaat straks uit niet meer dan dat.

Betonnen dak

De bouw is al een paar maanden onderweg maar het begint al behoorlijk vorm te krijgen. Olde Hanter verwacht in november de betonnen laag op het dak af te werken en in december komen volgens de planning de verhuisdozen binnen. Bouwen met piepschuim gaat snel. De systeemplaten worden genummerd aangeleverd en als het ware als een bouwpakket in elkaar gevlochten. Op de locatie wordt gebouwd in een klein team dat ook makkelijk zelf leidingwerk en elektra kan verwerken.

Nieuwbouw van piepschuim (EPS) aan 't Erve Brandemaat in Enschede (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Waar straks het tuinterras in ingetekend liggen nu nog pallets met zakken spuitbeton. Iets verder opeengestapeld de dikke piepschuim platen die het dak moeten vormen. De ingefreesde dakgoot is duidelijk te zien in de genummerde elementen. Dat al die witte platen samen een huis kunnen vormen is een intrigerende gedachte. "Het is supersterk, je hebt boven de ramen en deuren ook geen lateien meer nodig." Jos beschrijft de mogelijkheden die volgens hem vrijwel onbeperkt zijn. "Je kunt er ook heel makkelijk ronde vormen in aanbrengen. Of verdiepingen laten overhangen, geen probleem."

Vlechten is het nieuwe metselen

In het huis op het Erve Brandemaat is op de begane grond inmiddels vrijwel geen piepschuim meer te zien. Binnenin voelt het beton als iedere andere nieuwbouw. De werklui vlechten boven het bewapeningsnet en zo beginnen daklijnen, kozijnen en kamers zichtbaar te worden. Geen zware machines of materieel of het geluid ervan, wel schraapt het piepen van schurend piepschuim de trommelvliezen als de mannen een nieuwe plaat op zijn plek zetten. "Vlechten is het nieuwe metselen. En leidingen infrezen doen we met een föhn."

Jos Olde Hanter wil het M2 bouwsysteem introduceren in de bouwwereld. Het heeft volgens hem teveel voordelen om het niet te overwegen. Nadelen heeft de ingenieur nog niet ervaren, ook niet in zijn oude huis in de Roombeek. Dat is zojuist verkocht en de nieuwe eigenaren zijn erg enthousiast over de bouwstijl en de charme van het huis. Zelf kijkt Jos uit naar de volgende stap. "Het betonnen dak, ik ben heel benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien. En of het werkt? Er is geen enkele reden om dat niet te verwachten."