Jeugdig FC Twente in eigen huis onderuit tegen Venezia FC

Twente begon met een erg jong elftal. Komende zaterdag speelt de ploeg van Jans tegen Lazio Roma en daarin zal de beoogde basiself voor het eerste duel in de Eredivisie van een week later tegen Fortuna Sittard starten. BIj tegenstander Venezia stonden ook twee bekende gezichten in de ploeg. Tyronne Ebuehi speelde vorig jaar nog voor Twente en Dennis Johnsen kwam eerder uit voor PEC Zwolle.

Blessure Dumic

Het eerste schot van de wedstrijd kwam van nieuwkomer Manfred Ugalde, maar zijn schot was niet krachtig genoeg. Tegenvaller was het geblesseerd uitvallen van aanvoerder Dario Dumic, hij moest er al na tien minuten af en werd vervangen door Robin Pröpper. Ugalde kreeg kort daarna opnieuw een kans en ook Venezia was gevaarlijk, maar Pröpper bracht redding. Jesse Bosch schoot nog over. Doelpunten vielen er niet in de eerste helft.

Venezia scoort

Na rust werd de Italiaanse ploeg sterker. Jeffrey de Lange bracht eerst nog redding, maar na ruim een uur was hij kansloos op een inzet van Daan Heymans. Tussendoor was Venezia ook al een paar keer gevaarlijk geweest. In de slotfase werd Twente weer iets gevaarlijker en kregen Daan Rots en Queensy Menig nog kansen. De gelijkmaker kwam er echter niet.