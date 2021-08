Rechter geeft provincie tik op de vingers: niet aangetoond dat geen vergunning nodig is voor koe in de wei

Voor een koe in de wei vlakbij een Natura 2000-gebied is misschien een vergunning nodig. Milieuorganisatie MOB vindt dat, en verzocht de provincie Overijssel op te treden tegen een melkveehouder uit Steenwijkerland. De provincie weigerde dat. De rechter geeft de provincie nu een tik op de vingers: het provinciebestuur heeft niet goed onderbouwd dat een vergunning niet nodig is. Overijssel moet nu binnen acht weken een nieuw besluit nemen.

De zaak is in feite gericht tegen één melkveehouder uit de gemeente Steenwijkerland, die met zijn of haar bedrijf vlakbij het beschermde natuurgebied Weerribben-Wieden zit. Maar de vrees is, dat de uitspraak gevolgen heeft voor veel meer boerenbedrijven.

Volgens actiegroep MOB (Mobilisation for the Environment) draagt het beweiden (koeien in de wei laten) en bemesten (mest uitrijden) bij aan de achteruitgang van de stikstofgevoelige natuur. Daarom is volgens de milieuorganisatie dus een vergunning nodig.

Omdat de provincie het daar niet mee eens is, wees ze het verzoek om handhaving af. Daarop daagde MOB de provincie Overijssel voor de rechter.

De afwijzing van de provincie was niet terecht, zo stelt de rechtbank nu. De rechter oordeelt dat de provincie niet heeft aangetoond dat het 'bemesten en beweiden' door de veehouder is uitgezonderd van de vergunningsplicht.

Dwangsom

Ook mist volgens de rechter een concrete beoordeling van wat de gevolgen zijn van de boerenactiviteiten op die naastgelegen Natura 2000-gebieden. De provincie kan volgens de rechter in ieder geval niet zónder onderbouwing stellen dat er géén significante gevolgen zijn voor de natuur. En dus ook niet dat een vergunning niet nodig is.

Dus moet de provincie van de rechter een nieuw besluit nemen. Binnen acht weken, anders volgt een dwangsom. die kan oplopen tot maximaal 15.000 euro.

De provincie Overijssel kon desgevraagd niet aangeven of ze tegen de uitspraak in beroep gaat. "Wij bestuderen de uitspraak van de rechter", schrijft een woordvoerder in een reactie. Over de uitspraak wordt pas na de zomer gesproken door het provinciebestuur. "Inhoudelijk doen wij op dit moment geen uitspraken over de zaak."

Erg teleurgesteld

Boerenorganisatie LTO laat op de website weten 'erg teleurgesteld' te zijn over de uitspraak. "Bemesten en beweiden horen tot de kernactiviteiten van een boerenbedrijf. Daarnaast is een koe in de wei maatschappelijk gewenst, en een onderdeel van de stikstofaanpak – het zorgt juist voor minder stikstof", stelt Trienke Elshof van LTO Nederland op de eigen website.

MOB was ondanks herhaalde pogingen niet bereikbaar voor een reactie.