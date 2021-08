"Zwols gifschip vormt geen gevaar voor directe omgeving"

De gifboot blijft nog wel even liggen in Zwolle maar vormt geen gevaar voor de omgeving. (Foto: RTV Oost/Harry Hol)

"Plezierbootjes varen op vijftig meter van het schip, waarschijnlijk totaal onwetend." Een bezoeker van onze site meldde zich bezorgd bij de redactie naar aanleiding van de berichtgeving over het gifschip Imatra dat in Zwolle voor anker ligt, omdat zich in het ruim het gevaarlijke gas fosfine heeft gevormd. De boot mag en kan voorlopig niet weg. Maar hoe gevaarlijk is dat nou eigenlijk voor omwonenden en passanten?

De man die zich bij de redactie meldde vandaag werkt op enkele honderden meters van de plek waar het schip voor anker ligt. Het roept bij hem de vraag op of de omgeving wel veilig is. Of daar wel aandacht voor is? De gemeente Zwolle en de Veiligheidsregio IJsselland verwijzen naar Rijkswaterstaat. Het water waarin het binnenschip voor anker ligt, in de omgeving van de Botterweg, valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Uit metingen zijn geen waardes naar voren gekomen waaruit blijkt dat dit een probleem wordt. Woordvoerder Veiligheidsregio IJsselland

"Wij hebben wel metingen uitgevoerd in de omgeving van het schip", meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Om te kijken of er een gevaar is voor de directe omgeving. "Daar zijn geen waardes uitgekomen waaruit blijkt dat dit een probleem wordt", aldus de woordvoerder.

Geruststellende woorden

Ook een woordvoerder van de gemeente Zwolle komt met geruststellende woorden. "Verschillende instanties, waaronder de Inspectie Leefomgeving en Transport, de arbeidsinspectie en Rijkswaterstaat, zijn betrokken bij het betreffende schip."

De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. "Wat wij hebben begrepen is dat enkel in de laadruimte verhoogde waardes van fosfine zijn aangetroffen en dat deze ruimte is afgesloten. Daarbuiten is het veilig en zijn er geen risico’s", aldus de woordvoerder van de gemeente.

Schipper moet met plan van aanpak komen Woordvoerder Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vraag blijft echter wel hoe lang het schip dan nog voor anker blijft liggen in Zwolle. Dat is volgens een woordvoerder van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid helemaal afhankelijk van de schipper. "Die moet met een plan van aanpak komen, waarin staat hoe het schip veilig weg kan varen."

Hoe lang de schipper daarmee wacht, maakt in principe niet uit, aldus de woordvoerder. "Zolang je niet bij de lading komt, is er geen enkel probleem ."