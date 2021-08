Eigenaar bandenbedrijf RVN overtuigd van komst naar Enschede: "Voel me al een Tukker"

Rubber Verwerker Nederland, dat vanuit het Gelderse Almen naar de Binnenhaven in Enschede wil verhuizen, is al bezig met het overbrengen van de bedrijfsvoorraad. Op het terrein in Enschede is al een grote stapel banden te zien.

De komst van het bedrijf naar Enschede is omstreden. Het bedrijf moet namelijk weg uit Almen omdat het teveel stikstof uitstoot met het recyclen van auto- en landbouwbanden. Vanuit omliggende bedrijven in Enschede klinkt kritiek. Gevreesd wordt onder meer dat er toenemende verkeersdrukte zal ontstaan en de gezondheid voor mensen in de omgeving zou in het geding zijn. Ook in politiek Enschede zijn vraagtekens te bespeuren.

Geen zorgen

Eigenaar Johan Doornberg van het bandenbedrijf maakt zich geen zorgen over de toekomst. "We zijn nog niet weg uit Almen, maar we hebben al een ontwerpbeschikking binnen voor vestiging in Enschede. De rest komt dan vanzelf wel.."

Ik voel me al wel een Tukker Johan Doornberg van RVN

Verder is Doornberg niet al te spraakzaam. "Maar ik voel me al een Tukker. Ik ben al uitgenodigd om een bezoek te brengen aan een skybox bij FC Twente." Hij zegt uitvoeriger te willen praten als hij eenmaal met zijn bedrijf in Enschede is gevestigd.

'In een spagaat'

Raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders vraagt zich af of Doornberg al banden mag neerleggen terwijl er nog geen vergunning is. "Maar ik begrijp dat het bedrijf in een spagaat zit. Hij moet weg uit Almen, dus ja....."

Dat vertrek uit Almen had op 1 augustus al gebeurd moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Volgens de gemeente Lochem, waar Almen onder valt, heeft Doornberg laten weten begonnen te zijn met het overbrengen van de materialen naar de bedrijfslocatie in Enschede en dat het terrein in Almen half september leeg is.

Eigenlijk vorig jaar al

Eigenlijk had het vertrek vorig jaar augustus al een feit moeten zijn. Op 1 augustus 2020 moest het bedrijf het terrein leeg opleveren aan de gemeente. Die termijn werd niet gehaald. Daarop werd het vertrek via de rechter uitgesteld naar 1 augustus 2021. En nu is die datum dus ook niet gehaald.

Ondertussen heeft de gemeente Lochem RVN Doornberg een dwangsom opgelegd die op kan lopen tot maximaal 200.000 euro. Half september, het aangekondigde moment van vertrek, wordt bekeken hoe hoog die dwangsom daadwerkelijk zal zijn?

'Ik slaap 's nachts'

Verhalen van ondernemers uit de buurt dat het bandenbedrijf ook 's nachts af en aan rijdt naar het terrein aan de Binnenhaven in Enschede worden door Doornberg met kracht ontzenuwd. "Ik slaap 's nachts en mijn mensen ook."

Ik slaap 's nachts en zo ook mijn mensen Johan Doornberg van RVN

Vorige week werd de vergunningaanvraag ter inzage gelegd, zo zagen de ondernemers in het huis-aan-huisblad. "Het is duidelijk te zien dat er al activiteiten zijn. Kijk alleen maar naar de banden die er liggen. Het is aan de politiek om te oordelen of dat mag als er nog geen vergunning is. Dat is niet aan ons."

'Vragen bij stellen'

CDA-raadslid Mark van Lagen weet dat de gemeente Enschede vorige maand een bouwstop heeft opgelegd. "Ik denk niet echt dat we het bedrijf tegen kunnen houden. Maar we moeten ons als politiek wel afvragen wat we willen als Enschede. Je wilt een groene gemeente zijn, haalt het kunstgras weg vanwege giftige korrels die erin zitten en dan laat je wel zo'n bedrijf naar Enschede komen. Daar kun je vragen bij stellen."