Flink minder faillissementen in eerste halfjaar, al blijft Overijssel achter

In de eerste helft van dit jaar zijn veel minder bedrijven failliet gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het bureau ligt het aantal faillissementen nu op een 'historisch laag niveau'. In alle provincies is sprake van een forse daling, al noteerde Overijssel samen met Flevoland wel de kleinste afname van het aantal faillissementen.

In onze provincie gingen afgelopen halfjaar zo'n dertig procent minder bedrijven op de fles dan begin vorig jaar. Landelijk gaat het om een halvering.

Dat bedrijven minder vaak op de fles gaan kan volgens het CBS niet los gezien worden van de steunmaatregelen. Ook de Raad van de Rechtspraak wijst op de steunmaatregelen van de overheid als mogelijke oorzaak. Daarnaast zijn rechters in hun oordeel over een faillissement volgens de organisatie ertoe geneigd om ook de economische gevolgen van corona mee te wegen. Ondernemingen die in de kern gezond zijn zal een rechter niet snel failliet verklaren.

Alle sectoren

De daling is zichtbaar over de hele linie. In de bouw, de ICT en in de horeca, overal is het aantal faillissementen gedaald. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er landelijk iets meer dan 900 faillissementen uitgesproken, ruim de helft minder in dezelfde periode vorig jaar. In Overijssel waren het er 77, ten opzichte van 122 in de eerste helft van vorig jaar.