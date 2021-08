Go Ahead Eagles legt doelman Warner Hahn vast

Warner Hahn in zijn nieuwe clubkleuren (Foto: Go Ahead Eagles)

Warner Hahn is de nieuwe doelman van Go Ahead Eagles. De 29-jarige oud-keeper van onder meer PEC Zwolle tekent voor één seizoen in Deventer.

De transfervrije Hahn moet in De Adelaarshorst de naar Ajax vertrokken Jay Gorter doen vergeten. En dat is niet zo eenvoudig. "Ik denk niet dat we komend seizoen zo vaak de nul gaan houden als afgelopen seizoen", zegt hij met een kwinkslag. "Jay heeft natuurlijk heel goede wedstrijden gekeept en ook verdedigend stond het goed. Aan ons nu de taak dat vast te houden met het hele team."

Handhaving

Hahn, die naast PEC Zwolle in het verleden ook onder contract stond bij Feyenoord, SC Heerenveen, Excelsior, FC Dordrecht en het Belgische Anderlecht, hoopt met zijn ervaring bij te dragen aan handhaving in de Eredivisie. "De ploeg van Go Ahead Eagles is jong. Voor mij is het heel belangrijk mijn teamgenoten te helpen waar ik kan", vervolgt hij.

Goed gesprek

De transfer van Hahn was snel beklonken. "Ik had een goed gesprek met de trainer en technisch manager. Natuurlijk kende ik de club al, onder meer van de wedstrijden die ik tegen ze heb gespeeld. Het mooie is dat dat altijd vijandige wedstrijden waren, vanwege de rivaliteit met FC Dordrecht en bovenal PEC Zwolle. Dat vond ik alleen maar positief: Go Ahead Eagles heeft een geweldige aanhang, een mooi stadion en een goed veld", aldus Hahn.