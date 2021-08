Zorgdirecteuren moeten 1,5 ton schade vergoeden, aangifte van faillissementsfraude

Behalve het voorschot van 1,5 ton moeten de directeuren bovendien per persoon 16.000 euro betalen omdat ze dit bedrag ten onrechte als winstuitkering naar zichzelf hadden overgeboekt.

Daarmee zijn de directeuren nog niet van alle juridische misère verlost. De twee curatoren, die het faillissement onderzoeken, hebben namelijk intussen bij het openbaar ministerie aangifte gedaan van faillissementsfraude. Daardoor lopen de zorgondernemers ook nog eens de kans strafrechtelijk te worden vervolgd.

Voor rechter gedaagd

Het vonnis van de rechtbank Overijssel is het gevolg van een procedure aangespannen door Nick Leferink, een van de twee curatoren. Hij had de zorgdirecteuren Rima Lahdo en haar compagnon Kamil Yousef voor de rechter gedaagd omdat ze beiden aanzienlijke geldsommen uit hun commerciële zorgbedrijf hebben gehaald, terwijl de financiële situatie dat volgens de curator helemaal niet toeliet. Lahdo keerde zichzelf 179.383 euro uit, haar vennoot Yousef 196.383 euro.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de directeuren zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatig handelen. Als gevolg daarvan werden ze veroordeeld tot het vergoeden van het tekort in het faillissement. De twee directeuren moeten gezamenlijk een voorschot betalen van 1,5 ton.

Onterechte winstuitkering

Daar bovenop komt per persoon nog eens 16.000 euro. De zorgdirecteuren hadden namelijk de eerste vier maanden van 2018 maandelijks 4.000 euro naar zichzelf overgemaakt als voorschot op de winstuitkering. Volgens curator Leferink was op dat moment echter al duidelijk dat het bedrijf dat jaar helemaal geen winst zou maken. De rechtbank stelt dat ook hier sprake is van onrechtmatig handelen en veroordeelde de directeuren tot terugbetaling van de winstuitkering.

In de aanloop naar de procedure had de curator reeds beslag laten leggen op de bankrekeningen van beide directeuren en een bedrijfspand aan de Zunabrink in Enschede, waarvan directeur Rima Lahdo mede-eigenaar is.

In opspraak geraakt

Het commerciële zorgbedrijf CareFree Twente werd medio 2019 failliet verklaard omdat het met niet-gediplomeerd personeel zou werken en zou hebben gefraudeerd met de op de declaraties ingevulde uren. Nadat zorgverzekeraar Menzis daarom zes ton terug had geëist, deed zich de opmerkelijke situatie voor dat zorgdirecteur Lahdo samen met haar medewerkers en cliënten actie voerde door de hal van Menzis te bezetten.

De Twentse gemeenten hadden eerder al om dezelfde redenen de contracten met CareFree Twente beëindigd. De zorginstelling richtte zich op thuiszorg en had voornamelijk cliënten van Syrische en Irakese afkomst.

Zorgdirecteur Rima Lahdo tijdens het protest bij zorgverzekeraar Menzis. (Foto: RTV Oost)

Aanvankelijk had CareFree Twente overigens een VOF als rechtsvorm. Later werd ook nog eens een afzonderlijke BV opgericht, die luisterde naar dezelfde naam.

Beide bedrijven zijn failliet verklaard. Daarbij onderzoekt curator Nick Leferink de VOF, de andere curator Carl Luttikhuis het bankroet van de BV.

Geen bankrekening

Gedurende het onderzoek naar het faillissement werd onder meer duidelijk dat de directie een constructie had opgetuigd, waarbij personeelsleden vanuit de VOF zouden worden overgeheveld naar de BV. Uit onderzoek door de fraudeafdeling van het UWV bleek echter dat dit in de praktijk nooit is gebeurd. Zo beschikte de BV niet eens over een eigen bankrekeningnummer, onontbeerlijk om de salarissen over te kunnen boeken. Waardoor het personeel officieel altijd in dienst is gebleven bij de VOF.

Uit onderzoek door curator Luttikhuis wordt duidelijk dat de constructie tussen de VOF en BV vermoedelijk in het leven is geroepen in een poging bepaalde juridische aansprakelijkheden te ontlopen. "Dat neemt niet weg dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk blijven voor het gehele faillissementstekort", aldus Luttikhuis daarover in een eerder verslag.

Schulden

Wat de totale schuldenlast betreft staat Carefree Twente nog voor ruim zes ton in het krijt bij Menzis en bijna 1,5 ton bij de gemeente Enschede. Daarnaast is er sprake van een schuld van ruim 1,3 ton bij de fiscus en ruim 60.000 euro bij het UWV.

Hierover worden mogelijk later nog nieuwe procedures gevoerd. Vooruitlopend daarop zijn de zorgdirecteuren nu veroordeeld tot betaling van het voorschot van 1,5 ton en terugbetaling van hun individuele winstutkering.

Los van deze procedure hangt beide zorgdirecteuren ook nog eens strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. Beide curatoren hebben namelijk aangifte gedaan van faillissementsfraude. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen beslissing genomen of het de twee zorgondernemers gaat vervolgen.

Nieuw zorgbedrijf

Vlak voordat CareFree Twente op de fles ging, werd destijds een aantal cliënten ondergebracht naar een nieuw opgerichte zusterorganisatie die luistert na vrijwel dezelfde naam: CareFree. Verwarrend, erkende directeur Lahdo tegenover RTV Oost, maar de bedrijven hebben volgens haar niets met elkaar te maken. Waar Lahdo CareFree Twente samen met een externe zakenpartner bestierde, runde ze CareFree samen met haar kinderen. Dit nieuwste bedrijf heeft zich intussen laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

