Enschedees bedrijf voor ProRail aan de slag om perron veiliger te maken

Het Enschede bedrijf KITT Engineering mag voor spoorbeheerder ProRail aan de slag om hun innovatie voor perronrandbeveiliging verder te ontwikkelen. KITT is één van de drie geselecteerde bedrijven en krijgt hiervoor 180.000 euro. "Het was een hele uitdagende vraag van ProRail, we zijn trots dat we uit de dertig projecten geselecteerd zijn", vertelt KITT-directeur Andries Lohmeijer.

De opdracht van ProRail maakt onderdeel uit van een wedstrijd van Small Business Innovation Research. Dit is een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgezette competitie, in opdracht van ProRail en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dertig bedrijven deden mee, acht plannen zijn vervolgens beoordeeld op impact, technologische haalbaarheid en economisch perspectief. Hieruit zijn de plannen van KITT, CCC Project & Engineering en ForeyeT geselecteerd.

Samenhang

Doel van de competitie was om de veiligheid van het perron te verbeteren. "Ik mag er niet teveel inhoudelijk over vertellen", zegt Lohmeijer. Op een station zijn er al allerlei middelen om stromen op een station in goede banen te lijnen. "Onze basisgedachte is dat de losse dingen die je nu al doet met elkaar moet combineren. En dat je moet proberen in de samenhang van die systemen een beter resultaat te bereiken. Om de reiziger nog beter te informeren over wat hij of zij moet doen op het station, hebben we een innovatie bedacht. Die gaan we nu bouwen."

In een land als Japan zit er een afscheiding tussen het spoor en het perron. Dergelijke initiatieven zijn voor het Nederlandse spoor niet mogelijk, betoogt Lohmeijer. "Zoiets als in Japan is in Nederland ondenkbaar. Waar we naar gezocht hebben is een manier om het publiek wat op het perron loopt, te nudgen. Dus eigenlijk een seintje geven: u bent nu aangekomen op het perron, maar loop nog even vijftig meter door. Want als de trein straks binnenkomt, is daar nog voldoende ruimte in de coupé en ruimte op het perron."

Ervaring

KITT heeft al ervaring met het werken aan spoorgerelateerde projecten. Meest recent is dat de nieuwe reizigersborden op grote stations als Utrecht en Den Haag Centraal door KITT zijn ontworpen. "De opvolger van de oude klapperborden ja", beaamt Lohmeijer. Met het binnengehaalde geld kan het Enschedese bedrijf "een prototype maken, wat software bouwen en een kleine proefserie maken. Ik kan nog een tipje van de sluier oplichten. Ons systeem is volledig autonoom. We worden volledig gevoed vanuit zonne-energie."

In het tweede kwartaal van 2022 moet de eerste proef gaan plaatsvinden op het perron.