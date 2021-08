Verdachten aanslag curator blijven vast, bizar alternatief scenario naar rijk der fabelen verwezen

Tijdens de zitting van vandaag oordeelde de rechtbank dat de hechtenis van het tweetal wordt verlengd tot aan een volgende zitting. Die staat gepland voor 1 november. De strafzaak wordt pas begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. De rechtbank heeft daar twee dagen voor uitgetrokken: 25 en 27 januari.

Zwaargewond

Bert Jan ten V. (48) en Maikel T.T. (32), beiden uit Hengelo, werden eind vorig jaar in de boeien geslagen omdat ze ervan worden verdacht de curator in november 2019 vanuit een rijdende auto onder vuur te hebben genomen. Dat gebeurde terwijl Schol in de buurt van zijn woning in de Duitse grensgemeente Gronau zijn hond uitliet. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag.

Onderzoek Montenegro

Sindsdien moesten de verdachten al meermalen voor de rechtbank verschijnen tijdens zogenoemde pro-formazittingen. Daarbij werd duidelijk dat het openbaar ministerie over meerdere bewijzen beschikt. Zo is het rechercheteam Montenegro, dat de zaak onderzoekt, erin geslaagd om heimelijk gesprekken op te nemen, waaruit de betrokkenheid van de verdachten zou blijken.

Verder werd duidelijk dat het duo zou zijn ingehuurd door een beruchte Twentse moordmakelaar, terwijl justitie ook de opdrachtgever in beeld meent te hebben.

Tweede moordaanslag

Een van de twee Hengelose verdachten wordt naast de aanslag op de curator ook aangeklaagd voor een tweede moordpoging. Enkele weken voor het beschieten van Philippe Schol zou hij een sportschool in Losser hebben beschoten, waar op dat moment mensen aanwezig waren. Op het moment van schieten kwam er net een klant naar buiten. Ook binnen was nog iemand aanwezig, vandaar dat justitie hem poging tot moord ten laste legt.

Sporenonderzoek

Op de sportschool werd vier keer geschoten, terwijl de curator vijf maal onder vuur werd genomen. Bij beide moordaanslagen is hetzelfde wapen gebruikt, zo blijkt uit forensisch onderzoek.

De tweede verdachte zou 'alleen' betrokken zijn bij de moordaanslag op Schol. In de VW Polo is zijn DNA aangetroffen aan de passagierszijde. Schol werd vanaf die kant van de auto beschoten. Justitie gaat er daarom vanuit dat hij in die zaak de schutter was.

Verband met faillissement

Meteen na de aanslag deden verhalen de ronde dat die te maken zou hebben met de afwikkeling van het faillissement van de Hengelose sportschool Olympic Gym. Daarin stelde Schol dat deze sportschool werd gebruikt als dekmantel voor het witwassen van opbrengsten uit de wietteelt. In de woonboerderij van de sportschooleigenaar Ronald B. werd in 2017 een professionele hennepkwekerij opgedoekt.

Verband

De politie kwam na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat er inderdaad een verband bestaat tussen het bankroet van Olympic Gym en de aanslag op de curator. Het slachtoffer zelf verklaarde hierover tegenover het tv-programma Een Vandaag te weten wie er achter de aanslag zit, maar wilde daar verder weinig over kwijt. "Zolang dit nog in onderzoek is, kan ik daar niets over zeggen."

Kwartetmoord

Tijdens de vorige pro-formazitting kwam nog een ander opvallend detail aan de orde. Er zou namelijk een verband bestaan tussen de viervoudige moord in Enschede en de aanslag op de curator. Dejan A., een van de tot levenslang veroordeelde verdachten in deze zogenoemde Kwartetmoord, had namelijk vanuit de gevangenis met Schol gebeld. Daarbij beweerde hij dat de aanslag op hem zou zijn gepleegd door een groep van vier Syriërs, die volgens Dejan ook de werkelijke daders van de viervoudige moord zouden zijn.

Rijk der fabelen

Tijdens de pro-formazitting verwees het OM dit alternatieve scenario naar het rijk der fabelen. Dejan A. was intussen over zijn beweringen gehoord, maar dat liep op niets uit. Dejan liep boos weg toen hem naar feiten rond zijn verhaal werd gevraagd. Hij zei zich niet serieus genomen te voelen. Justitie luisterde Dejans telefoontjes af, maar dat leverde ook niets op.

Geheime dienst

De officier van justitie verwonderde zich over Dejan, die beweerde dat hij in opdracht van Arthur Docters van Leeuwen zou hebben gehandeld. De vorig jaar overleden Docters van Leeuwen was de hoogste baas van de de geheime dienst BVD, de voorloper van de huidige AIVD. "Dejan was zes jaar toen Van Leeuwen hier de baas was", aldus de officier van justitie. "We besteden daarom verder geen aandacht aan zijn verklaring in deze zaak."

Complexe fraudezaken

De curator wordt vaak op grote complexe faillissementsonderzoeken gezet. Daarbij lijkt hij zich niet uit het veld te laten slaan door de aanslag.

Zo deed hij een jaar na de aanslag aangifte tegen de sportschoolhouder van bedrieglijke bankbreuk. De man moet zich naar verwachting nog dit jaar voor de rechter verantwoorden.

Afgelopen zaterdag nog meldde RTV Oost dat de curator zich heeft gestort op het onderzoek naar de dubieuze zorgaanbieder Alerazorg, waarbij hij een aantal opvallende details aan het licht bracht.

Beveiliging zelf regelen

De aanslag op curator Schol wekte destijds grote beroering. Vooral omdat advocaat Derk Wiersum kort daarvoor was doodgeschoten. Daarop kwam een publiek debat op gang over de beveiliging van onder anderen advocaten.

Na de aanslag liet het slachtoffer in Een Vandaag optekenen dat hij zich na de aanslag door de autoriteiten in de steek gelaten voelde. Zo moest hij zelf zijn eigen beveiliging maar zien te regelen.