Overijssel blijft achter in daling aantal faillissementen: "Ondernemer is realistischer" (Foto: Getty Images)

Het is niet verrassend dat in Overijssel het aantal faillissementen het afgelopen half jaar minder hard is gedaald dan in andere provincies in Nederland. Dat zegt Freerk Faber, directeur van WTC Twente in Hengelo. Faber denkt dat Overijsselse ondernemers minder gebruik hebben gemaakt van coronaregelingen dan hun collega-ondernemers in andere provincies. Ook had Overijssel in de jaren voor de coronacrisis minder faillissementen dan elders in Nederland. Omdat de regio het toen al beter deed is de daling tijdens corona ook minder groot.

Faber is directeur van WTC Twente, een organisatie die bedrijven uit Oost-Nederland en het Duitse grensgebied ondersteunt bij het verkennen van nieuwe, internationale, markten. In die rol komt Faber veel in contact met ondernemers uit de regio.

Nuchtere Overijsselaars

Faber komt tot de volgende analyse: "Overijsselaars zijn wat nuchterder, realistischer ook misschien bij het inschatten van hoe hard zij het geld nodig hebben dat het kabinet beschikbaar heeft als compensatie voor schade die geleden wordt door de coronacrisis." Het kan, volgens zijn persoonlijke inschatting, te maken hebben met het karakter van de Overijsselse ondernemer.

Faber schat in dat in andere delen van Nederland ondernemers er voor kiezen om te pakken wat ze pakken kunnen, waar ze misschien met minder compensatie ook wel uit hadden gekund. Of het met die instelling juist, in ieder geval voorlopig, gered hebben.

Vierde kwartaal

"Ondernemers in Overijssel hebben misschien gedacht: 'we redden het wel' terwijl ondernemers elders gebruik maken van de regelingen en later wel zien wat ze terug moeten betalen", aldus Faber. Een instelling die misschien later dit jaar volgens Faber kan leiden tot een toename van het aantal faillissementen in andere delen van Nederland. "Dat zou me niet verbazen", zegt Faber, die verwacht dat Overijssel positief in het nieuws kan komen als het gaat om het aantal faillissementen in het vierde kwartaal van dit jaar."

Naast corona leveren volgens Faber ook de gevolgen van de Brexit, de vastgelopen huizenmarkt en het tekort aan grondstoffen de komende kwartalen problemen op. Hij verwacht dat de klap nog komt en dat het aantal faillissementen in 2022 terugkomt op het niveau van 2018 en 2019.