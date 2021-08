Overijssel blijft achter met bouw van nieuwe huizen

In Overijssel zijn de eerste helft van dit jaar naar verhouding minder nieuwe huizen opgeleverd dan in de naastgelegen provincies Gelderland, Drenthe en Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. We zijn landelijk de 8 miljoen huizen gepasseerd en het is een open deur: dat zijn er veel te weinig voor de 17,5 miljoen inwoners van Nederland. Het aantal nieuwe woningen dat er in de eerste helft van dit jaar bijkwam steeg slechts mondjesmaat. Er werden 39000 huizen aan de woningvoorraad toegevoegd.

De cijfers zijn een momentopname, waarin Overijssel er dus weinig nieuwe huizen bij kreeg. Nergens steeg de huizenvoorraad met meer dan 1 procent. In de gemeenten Steenwijkerland en Tubbergen daalde het aantal huizen zelfs ten opzichte van begin dit jaar. Tubbergen (8.708 huizen per 1 juli) telde twaalf huizen minder dan begin dit jaar en Steenwijkerland (20.247 huizen per 1 juli) leverde er 29 in. Het kan zijn dat er eerst huizen zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen.

Hoe zijn de overige cijfers in de regio?

Acht miljoen huizen

In juni werd het acht miljoenste woonhuis opgeleverd. Bij de eerste woningtelling in 1899 waren er bijna 1,1 miljoen woningen. Sindsdien zijn er per saldo meer dan 6,9 miljoen woningen bijgekomen. De bevolking nam in diezelfde periode toe van bijna 6,9 miljoen naar bijna 17,5 miljoen.

Terwijl het aantal huizen gestaag groeit lijft het aantal inwoners per woning dalen. Volgens het statistiekbureau was er in 1951 voor bijna vijf inwoners één huis, ondertussen telt Nederland zo'n 2,2 inwoners voor elke woning. Deze 'lage bezettingsgraad' is naast de bevolkingsgroei en de achterstand in de woningbouw de oorzaak van woningnood, waardoor de prijzen van huizen al geruimde tijd flink stijgen.